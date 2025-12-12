唯二女性獲TSIA博士獎 中山大學展半導體女力

國立中山大學兩位女性博士研究生，電機工程學系郭庭慈與材料與光電科學學系郭娟瑋，雙雙獲得「台灣半導體產業協會（TSIA）二○二五半導體獎：博士研究生類」殊榮，是全台十二位獲獎者中唯二的女性；兩人皆自大學逕讀博士班，目前均已獲聘台積電工程師。展現中山大學在半導體人才培育上的亮眼實力，也凸顯女性研究者在台灣科技產業中逐漸崛起的關鍵力量。(見圖)

郭庭慈今(十二)日分享，她從小就不喜歡背誦，擅長邏輯推理，就讀中山大學時，在指導教授、電機系特聘教授陳英忠，共同指導的物理學系講座教授張鼎張，及實驗室學長姐的鼓勵下接觸半導體領域，藉由動手量測、模擬與分析，體會到踏實感和成就感；攻讀博士期間深入前瞻元件研究，包含FinFET、MOSFET、GaN HEMT等方向，以第一作者發表四篇SCI論文、取得二項專利，並參與台積電七項JDP計畫與一項ARP計畫。她也曾獲國科會「千里馬計畫」補助至日本東京科學大學交流一年、參與台積電實習並受邀擔任外部講師。這次獲獎代表「在全台博士生競逐中被肯定的踏實感」，她也趁機向兩位指導教授表達感謝，感謝老師給予自由探索的權利並指引方向，成為她長期穩定研究的重要後盾。

郭娟瑋原本主修化學系，曾對未來方向感到不確定，決定「多看看再決定」；參觀實驗室時，張鼎張教授簡單易懂的解說，吸引她踏入半導體研究領域，並在指導教授、材光系副教授蔡宗鳴及張鼎張的鼓勵下逕讀博士班。她回憶，起步是困難的，必須補足數學與物理內容，讓自己逐步累積實力。攻讀博士班期間，她研究薄膜電晶體及超臨界流體高壓缺陷鈍化技術，嘗試將超臨界流體技術應用於半導體晶圓乾燥，成功取得美國與台灣專利，並將技轉奈盾科技，深獲業界肯定，同時以第一作者發表六篇SCI論文，參與台積電六項JDP計畫。這次獲獎她形容是「對博士生涯的肯定」，並感謝兩位指導教授在研究方向與實驗細節上的精心指導。

半導體領域以男性為大宗，兩位女性學者的表現格外亮眼，也象徵科技女力的穩定崛起。郭庭慈提到，她觀察到近年企業與政府持續投入女性科技人才培育，使女性科技人才在求職機會、獎學金資源與職涯發展上更具優勢，也讓研究環境變得更友善，鼓勵學妹「不要害怕跨領域，也不要因為起點不同就自我設限」。郭娟瑋則提醒有志投入半導體領域的學生「放下恐懼、大膽嘗試」，不需擔心不是本科系背景，只要願意投入與學習，人人都能找到適合的研究方向。她們倆也積極投入STEAM教育推廣，鼓勵年輕世代接觸科技。

TSIA長期致力於產學鏈結與人才扎根，今年共有五所大學的十二位博士研究生獲獎，展現全台半導體新生代的研究能量；其中，中山大學的兩位女性同時脫穎而出，更凸顯中山大學在人才培育、跨域訓練與研究能量上的深厚基礎，也象徵台灣科技產業正在迎來更多元、包容且充滿活力的下一個世代。