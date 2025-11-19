11月14日，立法院三讀通過財政收支劃分法。賴卓體制違憲犯法抗多數的濫權不斷，國會是可忍、孰不可忍。要恢復憲政及預算秩序、保障基層地方民生，立法院須退回總預算，迫使行政院只能重編。

卓榮泰院長已說不會調整、重編預算。事實上歷次因內閣改組或修法（老農津貼、國民年金），90、99、107年度預算，行政院都曾主動撤回重編。大法官釋字463闡明：「如多數立法委員審議特別預算時認有不符法定條件者，自得決議刪除，或要求行政院重新編製。」國會援用同樣法理，退回整本預算要求重編。

地方補助款的爭議，肇始於行政院違法濫權錯讀114年預算審議結果，又錯讀刪減科目，自行扣住636億一般性補助款。而後編製115年預算時，又因賭爛在野去年底修正的財劃法，不爽地方多獲配統籌分配款4165億元，就又在計畫性補助款砍掉2646億元，搶回三分之二；又改變一般性補助款遊戲規則，變成申請制要看中央臉色，刪除、移動許多基礎民生款項，波及1764億元。在野只好再度應戰，再修財劃法加兩道緊箍咒，制賴、卓兩隻潑猴：一限計畫型補助款，不得低於各該財力級距縣市過去十年的平均值；二限一般性補助款，除去年底修法的總數外，每一個縣市都個別不能低於114年。

再加上軍人加薪與警察退休，目前總預算案至少有三大違法。立法院當前除了主動決議退回整本預算案，要求合法重編外，別無他法。國會不能一面修法制衡賴卓體制乾坤大挪移地方補助，另一方面卻續審這份亂搞濫權編出來的預算。著眼當前，只有此法能扭轉115預算的違法。（作者為文字工作者）