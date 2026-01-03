唯有重啟對話 才有兩岸和平

共軍實施「正義使命-2025」軍演，對台灣人民而言，共軍此舉能否稱為「義師」猶有疑義，但軍演目標變化的背後，已盡顯兩岸軍事極度失衡的殘酷事實，顯然台海情勢已從早先的威嚇博弈，進入到實質封控的異常常態化的新常態框架。

共軍此次軍演名稱的指涉，其「正義使命」與「正義之盾」顯然是以正義之名行封控之實，透露中共對台軍事行動的「法理定性」趨於完備。這並非僅是針對台灣或外國特定政治動作的反制，而是應視為具體執行《反分裂國家法》的執法常態。至此「正義」一詞，將成往後中共採取軍事行動師出有名的一種認知定調，在政治與軍事加大邁開對台灣生存底線的極限施壓。

廣告 廣告

與之相關者，面對川普政府日前公告對台軍售111億美元，民進黨政府雖照單全收，但對照共軍軍演所展現的武備軍容，這筆對台軍售案的實際功用頗顯緩不濟急。

儘管美方《2025國安戰略》報告強調的是「以實力促成和平」，但其核心邏輯是「美國優先」，表達美國口頭上雖不願承認，實際上已是國力衰退無暇他顧的戰略退卻。此非「超譯」該報告，須知冷戰結束後一時風光無兩的美國，老布希總統當時由國防部起草《防衛指導》，文中宣稱美國是世上唯一超級大國，並打算永遠坐在寶座。如今，美國無力再提出類似戰略目標的國安文件。

因此，當川普宣稱要台灣大幅增加國防支出至GDP的10％，甚至將台灣定位為自我負責的防衛實體時，本質上已不再把台灣當成抗衡中國的前線棋子，而是在東亞地緣戰略上採取推卸責任的戰略模式。如此賴清德政府若僅將國安寄託於軍售，卻忽略最重要的兩岸政治解方，無疑是捨本逐末，將台灣推向兵凶戰危的邊緣。

對此地緣形勢，朝野應放下立場展開合作行動，不僅要在精準監督預算下落實理性國防的軍購方案，更要排除萬難重啟兩岸對話管道。尤其賴政府不應沉溺「台灣有事」的虛幻想像，更不應將台灣命運完全押寶在變幻莫測的美國政情。

於此，回歸九二共識將是賴政府痛苦、艱鉅卻無可避免的和平之道，亦是兩岸此時皆不滿意但尚可接受的現實政治基礎，捨此則暫無他法。

唯有兩岸重啟制度化協商，讓軍演不再是中共面對台灣問題時，在窮盡一切可能政治手段後施展的權力工具，則兩岸和平尚有轉圜，執政者豈能再坐視和平機會的流失？（作者為自由撰稿者）