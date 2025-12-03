唯獨雲林！出席ICF 2025智慧城市全球高峰會

▲雲林縣政府於越南當地時間12月2日由計畫處李明岳處長率隊前往越南胡志明市平陽，參加由胡志明市政府、Becamex和國際智慧城市論壇(Intelligent Community Forum, ICF)共同舉辦之2025全球高峰會論壇。（圖／雲林縣政府提供）

[NOWnews今日新聞] 雲林縣政府於越南當地時間12月2日由計畫處李明岳處長率隊前往越南胡志明市平陽，參加由胡志明市政府、Becamex和國際智慧城市論壇(Intelligent Community Forum, ICF)共同舉辦之2025全球高峰會論壇。會場來自越南、加拿大、美國、巴西、西班牙、荷蘭及土耳其等多國城市代表及產業先驅同場參與，除由當年度Top7城市代表分享各城市成果外，亦透過小組會議方式，跨領域、跨城市與跨國界，就公共政策、城市經濟及社群參與等面向進行交流與經驗分享。

本次高峰會以「智慧升級、投資就緒：越南經濟轉型」作為主題，李明岳處長在下午參加「少說多做：加速創新（Talk Less; Implement More: Accelerating Innovation）」小組會議，與來自美國、荷蘭、土耳其等地的城市與產業代表對談。以雲林縣近年政策與具體案例說明，如何以「少說多做」為精神指引，透過創新思維與跨域整合，成功推動地方創生、智慧農業及AI知識模型等計畫，使雲林在地企業、社區、團隊與青年逐步轉化為具有創新活力與自我成長動能的在地生態系統。

李明岳處長分享，雲林是人口約65萬的農業大縣，長期面對城鄉差距擴大與人口外移的挑戰，傳統治理模式已難因應現今快速變動的環境，因此縣府選擇以科技與跨域合作加速行動。在智慧農業方面，雲林於2024年已獲智慧城市論壇ICF評選為全球七大智慧城市(Top 7)，縣內推動包含智慧溫室、智能禽舍等超過十處的智慧農業場域，吸引國際城市高度關注，並以智慧農業大學培育具技術、品牌與商業思維的現代農民，累積可複製的創新模式。

針對主持人提問：「面對政治週期與領導者更迭的變化，如何確保專案或價值得以延續？」李明岳處長強調，關鍵在於讓專案不依附於個別人物，而是扎根於地方生態系與知識系統。雲林透過「賦能企業、賦能社區、賦能人民」，培力在地企業、社區、團隊與青年投入長期發展，同步建置跨部門資料庫與在地知識主權AI系統，讓經驗得以被保存、傳承與放大。

李明岳表示，雲林推動的「城市GPT」與「YUNLIN GPT」，不只是資訊系統，而將成為如同道路、自來水與網路一般的治理基礎建設，在高齡友善、公共健康預警、農業數據分析與災害風險管理等面向，為地方創新提供持續的行動引擎。而雲林正以具體行動與來自全球的智慧城市建立實質交流網絡，期盼將雲林的在地價值推向國際，為未來國際合作開啟新頁。

此次高峰會匯聚2025年ICF七大智慧城市代表，包括巴西Assai、土耳其布爾薩、加拿大達勒姆區、美國費爾菲爾德、美國希里亞德、加拿大金斯頓及西班牙拉斯羅薩斯。這些城市雖規模背景各異，但都致力透過創新創造競爭力與提升社會福祉。

