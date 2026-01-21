唯豐肉鬆跨界 AI 科技 首創「AI 營養衛教系統」智慧守護銀髮健康與好眠

唯豐肉鬆推出年節「豐饌」禮盒組，結合享粥道即食粥、肉鬆與多元搭配設計，兼顧營養、口感與長輩食用便利性。（圖／唯豐肉鬆提供）

【警政時報 林照東／台北報導】台灣正式邁入超高齡社會，銀髮族的營養攝取、進食安全與睡眠品質，已成為家庭照護與公共健康的重要課題。深耕台灣逾半世紀的 唯豐肉鬆 宣布啟動數位健康轉型，跨界導入人工智慧，推出業界首創的「AI 營養衛教智慧系統」，結合食品科學與 AI 分析，為高齡長者提供更精準、可實踐的飲食與生活照護建議。

唯豐肉鬆「享粥道」系列產品榮獲 SNQ 國家品質標章與多項認證，主打細緻好吞嚥的即食粥品與尊享肉鬆，鎖定銀髮族日常營養補給需求。（圖／唯豐肉鬆提供）

聚焦高齡痛點 從「吃得下」到「睡得好」

唯豐指出，隨著年齡增長，長者常面臨牙口退化、吞嚥能力下降與代謝改變等問題，不僅影響食慾，也可能導致情緒波動與入睡困難。為回應實際照護需求，AI 系統除提供個人化配餐與營養提醒外，更進一步納入「助眠營養指引」，協助家屬在日常飲食中，同步關照長輩的身心平衡。

AI 導入 GABA 助眠概念 打造日夜雙重照護

系統內容特別關注富含 GABA（γ-胺基丁酸） 的天然食材。研究顯示，GABA 有助於神經調節、舒緩壓力與穩定情緒，對睡眠品質具有正向影響。唯豐透過 AI 分析長者飲食結構與生活型態，建議可將發芽糙米粥等富含 GABA 的主食，搭配優質蛋白來源，讓長輩在補充營養的同時，也能放鬆身心、提升夜間睡眠品質。

產品結合科技 落實「食得安心、嚥得好、睡得沉」

在產品應用端，唯豐以榮獲 SNQ 國家品質標章 的「享粥道」禮盒為核心，搭配不添加防腐劑與人工色素的「尊享肉鬆」。產品設計全面考量銀髮族的吞嚥與消化需求，肉質纖維細緻、口感柔軟、易於吸收，並呼應 AI 系統所提出的「日補營養、夜助好眠」照護理念。

唯豐肉鬆導入「AI 營養衛教系統」，以「豐味粥大師」視覺呈現，民眾掃描 QR Code 即可體驗銀髮族專屬營養與助眠飲食建議，展現品牌跨界 AI 健康照護的創新應用。（圖／唯豐肉鬆提供）

年節禮盒升級 QR Code 體驗 AI 營養衛教

今年推出的年節禮盒，更同步附贈「AI 營養衛教體驗」，家屬只需掃描 QR Code，即可進入銀髮專屬的營養與助眠建議介面，獲取依個人狀況調整的飲食搭配與生活指引。唯豐表示，希望透過科技輔助，降低照護門檻，讓更多家庭能輕鬆實踐高齡健康管理。

唯豐肉鬆強調，品牌已不再只是傳統食品製造者，而是朝向超高齡社會的智慧健康夥伴邁進。從白天的營養補給，到夜晚的睡眠修復，透過 AI 與食品專業的整合，為台灣銀髮健康照護開創嶄新典範。

享粥道官網：

https://www.wayfongtw.com/categories/porridge

享粥道Line@:

https://lin.ee/BmthxGm

