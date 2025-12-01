唯一不認罪！賴苡任對關鍵指令「不記得了」 檢將傳張斯綱追流向

幽靈連署案涉偽造文書，罷免吳思瑤召集人賴苡任(中)1日台北地院出庭應訊。(記者塗建榮攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕民進黨「罷雙吳」幽靈連署案今於台北地方法院開庭審理，前北市黨部主委黃呂錦茹等5名被告均已認罪，僅剩「罷吳四騎士」召集人賴苡任不認罪。今上午庭審中，賴苡任承認曾與台北市國民黨議員張斯綱取得黨員名冊並帶回黨部，但對黃呂是否指示抄錄均以「不記得」回應；檢方此次除向法院聲請傳喚黃呂等人，也將傳喚張斯綱釐清2021年罷免案約3000份名冊流向。

台北地檢署調查，黃呂錦茹為搶在議員鍾小平前提出雙吳罷免案，並趕在選罷法新法生效前，召集姚富文、初文卿及志工，兩天內偽造5211份罷免提議書。起訴書指出，黃呂全程監督志工抄錄、分類、裝箱，其中罷免吳沛憶偽造2537份(96.2%)、罷免吳思瑤偽造2674份(94.18%)，並依違反個人資料保護法、刑法偽造文書罪嫌，起訴黃呂等5人。

6月移審庭訊時，黃呂錦茹否認犯罪，抱怨人生最後淪為罪犯，質疑社會公平；到8月開庭則改認全部罪，合議庭裁定1000萬元交保。初文卿稱因時間緊迫，他與姚富文自行決定抄寫黨員名冊，黃呂未指示；姚富文則表示兩人共同決定，志工抄寫，他下載名冊並收集街頭提議書，原本打算先送件再補件處理不合格份數。

今庭審時，賴苡任坦承，確實曾與張斯綱取得黨員名冊，並帶回國民黨北市黨部，但未指明交給誰。今年2月5日，曾開會討論罷免吳沛憶領銜人資格不符的問題；至於當天是否聽聞黃呂錦茹承諾由黨部「負責」或指示「抄錄連署書」，他均回以：「不記得了」、「我要回去看筆錄」。

法官詢問，當天是否有明確將書寫規定「轉達」給志工？是否記得初文卿有要求轉達書寫規定，但不確定是否告知志工？賴苡任對此回應，「回想不起來當時狀況」、「只記得前者」。

辯護律師認為，本案爭點在於事實認定，主張本案應釐清連署書是透過「抄錄黨員名冊」得來，抑或是透過「在外擺攤」的合法連署所得。

為釐清連署書來源，檢辯雙方各提出重要證人名單，賴苡任向法院聲請滿志剛、林叡及董佳瑜3人作證，放棄傳喚15名已獲緩起訴的志工及1名身分不明志工；檢察官則請求傳喚張斯綱、黃呂錦茹、初文卿、姚富文等4人。

公訴檢察官強調，議員張斯綱曾在2021年罷免吳思瑤案時蒐集了約3000份連署名冊，並在今年初將該名冊交給賴苡任，為此聲請傳喚張斯綱，釐清這批名冊是否被用於本次偽造連署的抄錄過程。

