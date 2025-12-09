唯一「不配息」的台股ETF來了！法人分析最大優點，效法股神巴菲特「滾雪球」

台灣股民熱愛配息，但股息入袋之後如果只是花掉，恐難貫徹股神巴菲特的「滾雪球」精神，投資效益大打折扣。法人建議，投資人若要持續累積部位，可以考慮不配息的ETF，透過股息滾入再投資的機制設計，充分發揮時間複利。

凱基投信近日獲准募集凱基台灣 TOP 50 ETF（009816），追蹤臺灣指數公司「特選臺灣TOP50指數」，是目前唯一不配息的台股ETF，發行價10元，經理費每年0.07%，保管費每年0.027%，成分股每年調整4次。

009816基金研究團隊表示，回顧2007年以來，台股歷經多次多空洗禮，包括引爆全球金融危機的美國次貸風暴，或是讓全球經濟活動急凍的COVID-19疫情，加權指數修正過後依舊恢復上行。統計18年間，台灣加權指數若不計股息（將股息花掉的情況），可以繳出309%報酬率；若將股息存下來，則可得出420%報酬。

相較之下，009816所追蹤的特選台灣TOP50指數，透過強制將股息再投資的結果，在相同時空背景與投資時間長度下，最終滾出743%的累積報酬。

009816基金研究團隊表示，近年在AI趨勢催化下，台股行情有目共睹；2026年雲端服務供應大廠在強勁營運現金流支撐下，將持續投入AI基礎建設，大廠擴大資本支出將直接轉化為對台灣AI供應鏈的需求，台灣電子零組件出口得以持續強勁，帶動台灣實質GDP持續成長，預期整體台股獲利年增率，也將從2025年的10%躍升至2026年的22%，顯示台股獲利穩健，多頭行情可望續航。

進一步觀察各產業2026年趨勢，除了AI族群持續以雙位數年增的速度增長，電子產業裡的非AI族群，例如光電、資訊服務，獲利年增率也由負數或個位數跳升至雙位數，其他包括傳統產業中的運動休閒、觀光餐飲產業，獲利年增率也有機會從負雙位數一舉翻升至正雙位數，金融保險產業有望由虧轉盈。

凱基投信分析，在降息釋出熱錢效應帶動下，評價面基期仍低的獲利成長族群，2026年也有表現機會；產業表現有機會從AI族群一枝獨秀，轉為百花齊放。

009816基金研究團隊指出，資金輪動加速，要掌握台股長多行情，可以透過市值型ETF參與，若能強制將配息再投入，更有機會創造更佳的長期報酬。009816不僅首創台股ETF不配息，更聚焦台股前50大龍頭企業分享其成長紅利，並在篩選指標加入近四季稅後純益總和必須大於0的條件，以免買到市值大但獲利表現起伏大的成分股，另以前五大成分股權重總和不超過65%分散過度集中持股風險。



