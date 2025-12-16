唯一六星推薦！桃園市客家星級美食推薦 八方園獲最高榮譽

桃園客家星級美食推薦揭曉，客家局長范姜泰基(中)前往八方園百年三合院景觀客家餐廳頒贈六星最高榮譽。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府客家事務局舉辦桃園客家星級美食推薦，位於楊梅區八方園百年三合院景觀客家餐廳唯一獲六星最高榮譽，客家局長范姜泰基今(16)日前往店家致贈立牌與獎狀，肯定店家在客家傳統手路菜、風味創新與文化推廣的深厚實力。

范姜泰基說，桃園客家星級美食推薦由秘密客進行，邀請15位跨領域名人走訪桃園客家美食店家，品味各家料理後，每人推薦心目中最具亮點的五道菜色，經過推薦結果統計，最終共46家店脫穎而出。其中，八方園百年三合院景觀客家餐廳以「黑金菜脯全雞」、「八方燜鴨」、「竹筒蝦盅」、「客家封菜」及「梅干扣肉」等5道料理，分別獲得6位名人強力推薦，榮獲六星餐廳肯定。

美食專家費奇指出，黑金菜脯全雞以老菜脯搭配烏骨雞，湯底濃郁，是宴席上最有看頭的功夫菜；美食達人高靜玉指出客家封菜入口即化、鹹香濃郁，是最令人懷念的經典風味；美食旅遊作家吳鳳則形容梅干扣肉香軟入味，展現客家料理的經典靈魂；主廚張秋永、施俊守一致稱許八方燜鴨外表完整、肉質鮮嫩，火候掌控極具功力，為餐桌上最具記憶點的佳餚。

八方園二代老闆黃帥欽表示，餐廳從第一代開始就推廣客家文化與餐飲，堅持菜色都是經典老菜，八方燜鴨以老薑、麻油燉煮湯頭5小時以上，鴨肉輕輕一撥就能骨肉分離，肉質吃起來嫩口；黑金菜脯全雞則以老菜脯搭配烏骨雞，湯底濃郁，是宴席上最有看頭的功夫菜。客家封菜則以高麗菜搭配冬瓜，悶煮到入口即化，吃起來清爽甘甜。

黃帥欽驚喜提到，因不知道何時會有秘密客到訪，店內對每位客人都一視同仁，能受到推薦是很大的鼓勵，自己的心願是推廣客家料理，希望用最真實的味道，並在傳統與創新之間持續調整口味，例如將傳統客家小炒的重油重鹹轉化為「微甜濕潤」口感，使其更符合現代人的飲食習慣。

今年客家美食星級推薦，獲五星推薦的店家為柚子花花青春客家菜、大楊梅鵝莊、大江屋客家美食館；獲四星為老地方客家菜；三星推薦店家為溪友緣風味料理餐廳；二星推薦店家糧園茶藝客家小館、亨味食堂、新百王餐廳、林家古厝休閒農場、首烏客家海鮮餐廳、善園客家小館、新屋建業鵝肉美食館；一星推薦店家共計33家，完整推薦名單請至「桃園客家旅行網」好食客家餐廳專區-最新消息查詢，客家局歡迎民眾依推薦名單來桃園遊客庄、嚐客味。

桃園客家星級美食推薦，八方園百年三合院景觀客家餐廳獲六星最高榮譽，店家黑金菜脯全雞、八方燜鴨等料理獲得推薦。(記者李容萍攝)

桃園客家星級美食推薦揭曉，客家局長范姜泰基(中)前往八方園百年三合院景觀客家餐廳頒贈六星最高榮譽。(記者李容萍攝)

八方園百年三合院景觀客家餐廳。(記者李容萍攝)

八方園百年三合院景觀客家餐廳附設咖啡廳，隔著落地窗就是綠意盎然的埤塘。(記者李容萍攝)

