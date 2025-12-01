唯一受邀台灣嘉賓！壯壯亮相首爾聖水洞活動 火辣露深溝現身

【緯來新聞網】女星壯壯28日受邀參加南韓首爾聖水洞舉辦的BLUE ELEPHANT 的旗艦店開幕活動，同時也是唯一受邀參與的台灣嘉賓，壯壯談笑說，收到邀請時既驚喜又期待：「能被邀請參加這麼盛大的活動，我真的覺得很榮幸。既然難得有這麼好的機會，我也決定要盛裝出席，不能丟臉呀。」

壯壯受邀參加南韓首爾聖水洞舉辦的BLUE ELEPHANT 的旗艦店開幕活動。（圖／壯壯提供）

活動集結了韓國與海外多位藝人、創作者與時尚界人士，壯壯分享，在現場和不同國家的創作者交流，讓他收穫不少：「每次參與國外的活動，都會遇到新的想法和能量，真的很開心能有這樣的體驗。」

壯壯身材火辣大方露。（圖／壯壯提供）

壯壯是該活動唯一受邀的台灣嘉賓。（圖／壯壯提供）

活動現場也提到品牌接下來在台灣的市場計畫，包括電商平台上線與預計於 2025 年 1 月於高雄推出快閃櫃位，讓台灣消費者能更容易接觸到相關產品與風格。

