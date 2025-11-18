唯一成軍20年融合爵士樂團 Skyline新專輯合作艾怡良等10歌手
【緯來新聞網】融合爵士樂團Skyline天際線2003年成軍，是華語音樂圈少數融合爵士風格的創作樂團，也是唯一擁有超過 20年資歷的融合爵士樂團。今年，Skyline發行第五張錄音室專輯《城市之聲 City Voices》，合作包括艾怡良、Matzka、SherryZ 鄭雙雙等10 位歌手，Skyline今（18日）到巫巴克主持的教育廣播電台《想為你播放》宣傳時，被問及新專輯前期作業廣大，工作人員是否超過百人？團長Richard說：「我想這個數量應該是有超過的，從詞曲創作到編曲混音，沒日沒夜地趕工，而且這次還是華語與英文版本，真的是龐大的作業量！」
Skyline合作歌手SherryZ 鄭雙雙。（圖／翻攝自Skyline天際線融合爵士樂團官網）
Skyline成員臥虎藏龍，各自有正職，不僅有耳鼻喉科醫師、大學音樂系教授等斜槓有成，貝斯手利啟正更曾任Google亞太區副總，他們分享，此次新專輯合作的 10 位歌手風格橫跨爵士、流行、節奏藍調、靈魂、福音、拉丁、嘻哈、雷鬼、電子，皆是 Skyline 長期關注且欣賞的音樂人，專輯當中幾乎每首歌都收錄了台灣在地語言（中文、客語、原住民族語）和英文兩種版本，呈現本土與國際化的雙重體驗，並打造新穎的流行爵士曲風。
Skyline在巫巴克主持的節目《想為你播放》上公布明年一月確在北流SUB開演唱會。（圖／巫巴克提供）
節目中，Skyline也公布明年一月確定要在北流SUB開演唱會，團長Richard也希望能夠集合這次專輯的所有合作的歌手一同演出，讓喜愛他們的觀眾聽得過癮。《想為你播放》將於今（18日）晚11點在教育廣播電台播出。
