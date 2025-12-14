唯一「政務官」力挺林岱樺！林佳龍今再表態：別未審先判、讓風箏斷線

政治中心／洪正達報導

林佳龍今天在陳水扁的廣播節目中，再度表達自己心聲，他認為大家都不要未審先判，也別讓風箏斷線。（圖／翻攝《陳水扁新勇哥物語》）

外交部長林佳龍先前力挺自家正國會、積極參選高雄市長的林岱樺引起熱議，對此，14日接受前總統陳水扁廣播節目專訪時，指出林岱樺依法依規都有參選的權利，請大家不要未審先判，讓風箏斷線。

據了解，林佳龍目前為民進黨正國會派系掌門人，10月底發文自己人林岱樺參選高雄市長，但由於本身的政務官身分也引起一番輿論；他今天則在阿扁的節目中為身陷官司的林岱樺緩頰，表示林岱樺依法依規都有參選的市長的權利，再加上他和林岱樺都過去也是立院同事，2009年也獲得黨內提名縣市長候選人，但林岱樺卻因縣市合併導致高雄縣長提名被沒收。

林佳龍也說，他對林岱樺有一定程度的認識，憑著對民主的信念，必須從制度來看、就事論事，由於立委是國會議員，助理費是國家依照《立法院組織法》第32條為每位立法委員編列助理費與辦公預算，與一般縣市議員有所不同。

但如今各界對於助理費的相關制度有所爭論，不論合理與否，也要看這個立委過去是否有貪污紀錄，一位七連霸立委就因為被檢舉而遭到法辦、被未審先判，這個情境每個人都會遇到，像是過去的國務機要費等，阿扁總統及馬英九都有遇過。

林佳龍強調，大家都要有同理心，也要有法治精神，且林岱樺的事情是不是可用大水庫理論來看，「有沒有貪汙？這些錢有放進她自己的口袋嗎？這些都需要釐清，不要未審先判」，但在另一個角度上，黨內同志也要思考怎麼給她溫暖「不要讓風箏斷線，因為林岱樺的支持者也很多」，要讓支持者看到經過黨內初選後，「輸贏照品照行（依約行事）」才是一個較全面的思考。

對林佳龍看法，陳水扁認為，民代的助理費與公務人員的特別費，這些都是歷史共業，也要看大家是否面對、處理，他自己也完全同意林佳龍的分析。

