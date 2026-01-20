唯一一次！鄭麗文氣趙少康「4年前突退選黨主席」 點江啟臣：罪魁禍首

記者詹宜庭／台北報導

鄭麗文出席趙少康新書發表會致詞。（圖／記者楊士誼攝影）

前中廣董事長趙少康今（20日）在立法院舉辦《七十少年：趙少康的時代現場》新書發表會。國民黨主席鄭麗文致詞時提到，她認識趙少康這麼多年，唯一生過他一次氣，是在4年前趙少康突然說要選黨主席，結果又突然宣布不選。鄭麗文還看著台下的江啟臣笑說「這也是罪魁禍首嗎？不是，是當事人之一」，一旁坐著的趙少康也笑了起來。

鄭麗文表示，她認識趙少康這麼多年，唯一生過他一次氣，是在4年前趙少康突然說要選黨主席。她當時構思了許多輔選計畫與想法，結果到了農曆年前，趙少康又說他不選了。這是她人生中唯一一次真的對趙少康生氣，吃飯吃到一半還氣到離席。後來她也反省自己幹嘛那麼生氣，結果又回頭勸了趙少康一次，沒想到他還是不聽勸。鄭麗文還看著台下的江啟臣笑說「這也是罪魁禍首嗎？不是，是當事人之一」，一旁坐著的趙少康也笑了起來。

鄭麗文指出，自己拿到這本書時第一個反應是，這本書怎麼這麼小一本？起碼也要兩倍厚。她很快地翻了一下，發現趙少康這些年來跟她分享的小故事幾乎都沒寫進去。所以她說，新書發表會這天起，就該趕快準備下一本書，因為還有太多精彩內容沒有收錄。

鄭麗文也提到，文傳會副主委尹乃菁今天也坐在台下，作為多年好友，對方一輩子當媒體人，如今終於「跳入火坑」，她只叮嚀對方一句話「觀察台灣政治幾十年，但現在的台灣政治已經跟過去所熟悉的完全不同，現在很凶險、也很荒謬，會讓妳難以想像。妳一定要調整好心態，準備好再進到政治圈。」

鄭麗文說，今天台下有很多人都身處水深火熱的政治現場，這本書太薄了，人生70才開始，趙少康接下來應該還會有更多精彩的故事，應該趕快開始寫下一本。

