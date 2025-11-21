唯一死刑違憲 檢察總長為陳憶隆黃春棋提非常上訴

（中央社記者林長順台北21日電）憲法法庭去年9月間做出113年憲判字第8號判決，「唯一死刑」規定違憲，因此死囚黃春棋、陳憶隆可請求檢察總長提起非常上訴。據了解，檢察總長已於今年10月間為2人提起非常上訴。

黃春棋、陳憶隆與徐自強、黃銘泉被控於民國84年9月1日共同綁架、殺害建商黃春樹。士林地檢署依擄人勒贖罪嫌起訴4人，黃銘泉起訴前潛逃泰國遇害死亡。黃春棋、陳憶隆、徐自強3人一審至更五審均遭判死刑，經最高法院89年駁回上訴定讞。

檢察總長為徐自強提起非常上訴，高院更九審徐自強獲判無罪，最高法院駁回上訴，無罪確定。見徐自強逆轉成無罪確定，陳憶隆、黃春棋分別多次聲請再審，均遭駁回，2人是等待槍決最久的死囚。

黃春棋、陳憶隆等死囚認為刑法「死刑」規定有違憲之虞，聲請法規範憲法審查。憲法法庭去年9月間做出113年憲判字第8號判決，刑法故意殺人罪以死刑為最重本刑部分合憲，僅適用犯罪情節屬最嚴重，且刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形，如須合議庭一致決、三審要言詞辯論等。

憲法法庭認為，88年4月21日修正公布的刑法第348條第1項規定有關「唯一死刑」部分，不問犯罪情節是否已達最嚴重程度，一律以死刑為唯一之法定刑，顯然過於嚴苛，不符憲法罪責原則，違反憲法保障生命權。

憲法法庭表示，因陳憶隆、黃春棋確定判決適用法律已宣告違憲，得請求檢察總長提起非常上訴，檢察總長也得依職權提起非常上訴，由最高法院進行審查並做出撤銷或駁回的判決。

最高檢察署在113年憲判字第8號判決後已陸續分案，並交由檢察官審查，持續審酌憲法法庭判決意旨，研議是否提起非常上訴。據了解，檢察總長已於今年10月間為陳憶隆及黃春棋提起非常上訴。（編輯：黃世雅）1141121