唯一登台K-POP歌手！GD唱完APEC晚宴「秒飛來台」周末唱大巨蛋

GD本周末在台北大巨蛋開唱。翻攝IG



2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會於10月31日在南韓慶州正式登場，今年不僅是各國政商領袖雲集的國際盛事，也首度出現韓流巨星站上外交舞台的歷史性時刻。南韓天王G-DRAGON（權志龍）以「APEC宣傳大使」身分登上晚宴舞台，成為本屆峰會中唯一受邀演出的K-POP歌手。

這場APEC歡迎晚宴於當地時間31日晚間6點（台灣時間下午5點）在慶州LAHAN HOTEL舉行，共邀集21個會員國元首及高層官員出席，現場包含輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、三星會長李在鎔、SK會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣等政商巨頭，場面盛大。今年7月被任命為APEC宣傳大使的G-DRAGON將在晚宴上帶來特別表演，象徵韓國以文化軟實力向世界展示創新與連結的精神。

APEC峰會籌備企劃團指出：「擁有全球影響力的G-DRAGON，是最能體現APEC核心價值『連結與永續』的最佳代表，我們期待他在歡迎晚宴上帶來精彩的表演。」消息一出，全球粉絲瞬間暴動。

值得一提的是，G-DRAGON今天結束APEC演出後，將於明（11/1）飛抵台灣，連續兩天在台北大巨蛋舉辦《Übermensch》世界巡迴安可場。

此次黃仁勳睽違15年再度造訪南韓，除擔任特別講者外，前一晚還與三星、現代、NAVER等韓國科技巨頭會晤，共商人工智慧（AI）合作方向，30日和三星會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣等政商巨頭共進晚餐。

輝達執行長黃仁勳（右至左）10月30日與現代汽車集團會長鄭義宣及三星電子會長李在鎔，在首爾一間炸雞店聚餐。路透社

