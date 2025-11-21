唯一破例！北港媽祖南巡允「腦麻童鑽轎」 慈母淚謝黑面三媽

【緯來新聞網】雲林北港朝天宮的黑面三媽11月20日巡行至台南市中西區，雖原先宣布全程不開放民眾鑽轎，以確保隊伍順暢，卻在一場特別的邂逅中，為一對母子破例。

北港媽祖南巡允「腦麻童鑽轎」。（圖／翻攝北港朝天宮YouTube）

來自台南西港的王姓婦人推著患有重度腦麻的7歲兒子等待參拜時，被廟方注意到其特製的輔具推車。一名董事主動上前詢問情況，並溫柔地表示「讓你們鑽轎」，讓她驚喜不已、眼眶泛淚。隨後，神轎抬高讓母子順利通過，成為當日唯一鑽轎信眾，感動在場群眾。



據了解，王媽媽原本經營超商，後來為專心照顧行動不便的兒子而辭去工作。雖然孩子的病情至今未見顯著好轉，夫妻兩人每日仍堅持從西港到台南北區往返接受復健治療。

北港媽祖南巡允「腦麻童鑽轎」。（圖／翻攝北港朝天宮YouTube）

她自幼在北港長大，對媽祖有著深厚的信仰。婚後定居台南的她曾試圖追隨白沙屯媽祖遶境，卻因推車限制始終未能鑽轎。這次黑面三媽睽違109年再次南巡，她原計劃18日前往西港慶安宮參拜，卻因氣溫驟降擔憂兒子健康而臨時取消。



20日下午，母子結束復健後碰巧遇上「北港媽」陣頭經過，便在善德堂附近等待。當王媽媽得知廟方允許他們鑽轎時，感動之情溢於言表，祈求媽祖保佑孩子健康。神轎隨後即回復原位，未再開放其他民眾通過。

北港媽祖南巡允「腦麻童鑽轎」，眾人抬轎讓王媽媽帶兒鑽轎。（圖／翻攝北港朝天宮YouTube）

家人將此感人畫面錄下，王父上傳至網路後迅速引發網友共鳴，留言如「淚目了」、「媽祖真的有慈悲」、「孩子有福氣」等湧現。



北港朝天宮自1916年後便未進行南巡。今年經擲筊獲媽祖指示同意後，從11月15日起展開十天行程，沿嘉義南下至台南。這項「南都巡歷」活動也重啟與台南祀典大天后宮自清代以來的會香傳統，吸引眾多信眾沿途隨香。

