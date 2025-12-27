唯一藍營議員現身黃國昌造勢場 陳明義：藍白只要有套機制都是在為新北應援

[FTNN新聞網]記者方炳超／新北報導

表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，今（27）日在新北舉辦「為新北應援× DO THE BEST」活動，國民黨新北市議員陳明義也出席。被問及藍營只有一個議員出席時，陳明義說，今天活動是為新北應援，他是新北的議員，不管今天黃國昌或是之後國民黨的李四川，只要有一套機制，相信我們都在為新北應援。而今天活動，在裡面有他的家人也有同事，也有很多未來可能成爲未來同事，他覺得今天來想吸收一下，相信今天應該可以吸收到一些想看到聽到的。

陳明義。（圖／方炳超攝）

陳明義今天出席黃國昌舉辦的「為新北應援× DO THE BEST」活動，會前受訪時被問到是唯一出席的國民黨議員？陳明義說，今天活動是為新北應援，他是新北的議員，不管黃國昌或是李四川，只要有一套機制，相信我們都在為新北應援，在裡面有他的家人也有同事，也有很多未來可能成爲未來同事，他覺得今天來想吸收一下，相信今天應該可以吸收到一些想看到聽到的。

陳明義說，藍白機制一直是形容詞，他認為只要有公平透明，藍白合是大家的期待。他在坊間跑行程，很多人都請他們加油，希望有股力量改變我們的生活，「我今天來為新北應援」。

媒體問，國民黨這邊，新北市長選戰，除了這個李四川以外當然還有副市長劉和然也要來爭取，現在黨內好像還沒有決定說到底要由誰來出戰？陳明義說，從今年7月份開始，就不斷地有很多的聲音出來，誰要表態、誰要競爭，但是到目前為止，他認為他們、尤其在議會的同仁大概大家心有所屬。

「那不過靜觀其變吧」，陳明義說，等候選人表態了以後，等藍白兩黨的候選人都出來了以後，大家放在檯面上來做比較、來做競爭，他覺得這樣子對選民是比較負責任的。但是因為今天民眾黨的黃國昌主席在這裡有這樣的活動，然後陳世軒也在裡面，所以他說，他有同事在裡面，也有他家人在裡面，那在政黨上面他覺得應該要很健康。所以他覺得今天來，為新北應援，也應援新北。



