唯一辦過戶籍的皇帝溥儀，被問「住哪？」不能講紫禁城咋辦？暫住五妹家

一張泛黃的戶口登記卡，不僅記錄了一個普通公民的資料，更承載著中國歷史上最不普通的一段人生。它屬於中國唯一一位辦過戶口登記的皇帝-末代皇帝溥儀。特別是當昔日的「萬歲爺」說出他的「原住址」時，連經驗豐富的民警也為之驚訝，這段充滿戲劇性的場景，見證了時代洪流的巨大轉變。

從「萬歲爺」到「普通公民」：戶口卡的戲劇性開場

1959年，溥儀結束了長達十年的改造生涯，獲得特赦返回北京。當他走進派出所，準備辦理一個所有公民都必須擁有的戶口登記時，歷史彷彿開了一個巨大的玩笑。

當警方詢問個人資料時，開場就充滿了尷尬。

1.姓名爭議：溥儀緊張地回答：「愛新覺羅·溥儀。」這個不尋常的姓氏讓年輕民警面面相覷。直到一位年長的民警驚訝地插話：「這不是皇上嗎？」溥儀趕忙擺手：「不，我現在是普通公民，普通勞動者。」

2.最令人驚訝的「原住址」：當被問及住址時，溥儀無奈地說：「我以前住在紫禁城，現在暫時沒有住所。」曾經的帝王居所，如今在戶口卡上卻成了無效地址。警方最終只得將他暫時登記在他五妹（金蕊秀）的住址。（五妹家的地址：西城區前井胡同6號。）

3.婚姻狀況欄的時代眼淚：在填寫婚姻狀況時，這位昔日擁有「三宮六院」的皇帝，悲傷地解釋：現在只剩一個人，有的去世了，有的已經離婚了。曾經的榮華富貴，如今只化作戶口紙上的一句簡單說明。

「國中學歷」背後的帝王級師資與學識

在溥儀的戶口登記卡上，「文化程度」一欄寫著「國中」，這曾讓無數人感到好奇：堂堂大清皇帝，難道真的只有初中學歷？

事實上，溥儀的學識遠超紙面上的兩個字。他從小接受的教育堪稱「帝王級別」：

1.超豪華師資陣容：他的老師包括末代狀元陸潤庠、前北大校長朱益藩，以及著名的牛津學者莊士敦（負責英語教學）。

2.驚人的學習成果：溥儀年僅12歲就能用文言文撰寫帝王詔書；14歲已能閱讀全英文的《泰晤士報》。他精通滿語、中文、日語、俄語和英語。

3.東京審判上的「自帶翻譯」：1946年，在遠東國際軍事法庭（東京審判）上，面對頻頻出錯的翻譯，溥儀乾脆直接用流利的英語與大家交流，獨自為自己辯護了8天，震驚全場。

至於為何只填「國中」，據說溥儀表示自己沒有正式學位，晚年只想低調度過，最終選擇了最樸實的選項。

從「皇帝」到「光榮公民」：溥儀晚年最快樂的時光

辦理戶口，對溥儀而言，不僅是身份的轉變，更是成為新中國公民的深刻宣誓。他的一生經歷了多次身份轉換，從皇帝到戰犯，最終成為一名勞動者和公民。

1.第一次靠自己勞動：1960年2月，溥儀被安排到中國科學院北京植物園工作，負責澆水和清潔。這位從小被人伺候的皇帝，第一次靠自己的雙手勞動，他激動地寫道：「今天，我和勞動人民在一起工作和勞動，我也成了偉大祖國的一名光榮的公民。」

溥儀被安排到中國科學院北京植物園工作。（圖／翻攝自百度百科）

2.行使公民權利：1960年，溥儀作為一名選民，穿著中山裝將選票投入票箱時，他激動得流下眼淚，表示：「那一刻，我覺得自己是世界上頂富有的人！」

3.最後的陪伴：1962年，在國家領導人的關懷下，溥儀與普通護士李淑賢結婚，開始了簡樸而平實的婚姻生活。這位曾經的帝王，最終在普通人身上找到了真正的幸福與陪伴。

歷史的見證：一張戶口卡折射出的時代轉型

溥儀曾總結自己「做過4次皇帝」，而他認為1959年登記戶口成為公民，才是當上了真正的「集體皇帝」。從權力巔峰到一名普通公民，他晚年曾對弟妹坦言：「成為新中國公民的這8年，是我最快樂的時光。」

這張見證了溥儀人生轉折的戶口卡，如今珍藏在北京警察博物館的展櫃中。短短數十字，記錄了一個人從「萬歲爺」到「同志」的傳奇蛻變，也折射出一個國家從封建走向現代的偉大轉型。

