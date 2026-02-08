唯一進入林宅血案現場的記者 吳國棟回憶現場嘆這句
記者李鴻典／台北報導
電影《世紀血案》近期殺青，引發爭議。當年進入林宅血案現場的資深媒體人吳國棟說，這是一段不堪回憶的往事！雙胞胎小小的身軀讓他眼眶泛淚！居然有人說不嚴重不恐怖，真喪盡天良！
演出《世紀血案》的藝人李千娜在殺青者會上稱「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」後續引發諸多爭議。
作家謝知橋抨擊，這部電影目前的些微貢獻，就是讓一些被黨國掩蓋導致什麼都不清楚的人知道林宅血案，可笑的是這貢獻與電影本身無關。
台灣觀光協會會長、資深媒體人簡余晏在臉書發文談及此事，她說，記得曾在義光教會（林宅血案事發現場）參加禮拜後，走到地下室，當時一位長輩告訴她，雙胞胎小妹妹就是在地下室樓梯口流血致死，「死時，她的嘴吧裡含著的糖還來不及化掉，慘死地下室樓梯下。至今還記得那個周日在樓梯下，久久難以忘記的地下室的光影」。如果有心拍攝林宅血案，調過資料，至少有去過義光教會參與禮拜吧？！
資深媒體人吳國棟在簡余晏發文下方留言，他寫道，現場不是這樣；雙胞胎一個趴在地下室、一個是在通往逃生梯上。都是背後脊髓處刺一刀，而阿嬤是陳屍在大廳通往地下室的樓梯轉角，頸部割一刀、身上刺十幾刀。
吳國棟說，她可能是抵擋凶手追殺雙胞胎所以遭到如此殘酷毒手！「因為雙胞胎各中一刀，所以我當時推斷這是職業手法，刑警大隊長王鑽當場同意，現場只有他和我兩個人，我是唯一進入現場的記者，觀察很仔細；事後專案小組還要留下我的指紋以免我碰觸到弄錯！」
吳國棟說，這是一段不堪回憶的往事！「雙胞胎小小的身軀讓我眼眶泛淚！」居然有人說不嚴重不恐怖，真喪盡天良！
吳國棟也表示，報社退休後，自己寫了幾宗滅門血案的書，唯獨林宅血案無法寫，不忍心寫，現在看到徐梅鄰後代拿這案子拍戲真叫殘酷冷血！而那些年輕無知演員竟說不嚴重不恐怖！台灣轉型正義真是失敗啊！
林楚茵：《世紀血案》最可怕的是「中國人＋中資」正在重寫台灣歷史！
胡采蘋：2026年真的不用看恐怖片，李千娜一人包掉全部恐怖的額度
蕭旭岑酸AIT處長「比科長大一點」！她轟丟人現眼 曝這層級曾打趴華為
諷對手「家樂福上班十年」被罵翻！周曉芸急道歉：是引用他的自述
