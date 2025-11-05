唯一遞件表態爭北市！吳怡農戰力遭質疑 王世堅：出線機率最高

2026台北市長選戰，民進黨到底由誰出馬角逐？目前唯一遞件表態爭取的只有壯闊台灣聯盟發起人「吳怡農」。而在其他被點名的人選中，擁有高聲量的立委王世堅，重申自己不會參選，他認為吳怡農出線機率最高。萬一不是吳怡農，相信他也一定會全力來輔選最強人選。

民進黨內唯一遞交意願書，表態爭取選台北市長的吳怡農，週三在廣播節目，大談參選初心及政策方針，但他曾經參選2次都失敗，戰力也遭外界質疑，但曾借出服務處，讓吳怡農當競選辦公室的民進黨立委王世堅替他掛保證。

廣告 廣告

王世堅表示「吳怡農有這麼強的意願，加上他是這麼優秀的青年人才，應該他代表黨出線機率是最高的。只要確定人選，所有黨的公職、黨職還有基層支持者，都會一擁而上、全力支持。」

王世堅認為吳怡農的出線機率最高。圖／台視新聞

現在民進黨內還在提名階段，擁有高聲量的王世堅同樣也被點名，但他重申不會參選，強調民進黨還有很多好人才，「像徐國勇、莊瑞雄、高嘉宇、鄭立軍、吳英龍等等，都是非常適合的人選，所以我們黨一定會推出最強的。」

王世堅重申自己不會參選。圖／翻攝自王世堅臉書

海委會主委管碧玲陪同閣揆卓榮泰出席海巡節活動，她被知名作家顏擇雅點名是台北市長的最佳候選人，因為選戰要怎麼打，她是有經驗的。至於民進黨前秘書長林右昌，4號在臉書發文提到輝達也向以色列徵求土地，不免聯想到台北遇到重重障礙，直言我們台北，的確可以再加把勁，引發外界揣測。眾多人選到底誰會出線？爭取首都市長大位，勢必還有一番競爭。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

民進黨選對會拍板 徵召蘇巧慧參選新北市長

綠台南.高雄.嘉義縣初選將開始登記 賴清德「三點提醒」：嚴禁相互攻訐

反年改修法開戰！立院排審停砍年金 藍白拚12月三讀通過