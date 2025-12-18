唯一露天場 《寶島一村》嘉市城市博覽會感動上演
(記者廖建智嘉義報導)
源自嘉義的劇場經典之作《寶島一村》，(17)日於嘉義城市博覽會帶來 2025 年唯一一場戶外演出，嘉義市長黃敏惠也率領市府團隊觀賞，在城市風景與節慶氛圍交織下，寫下溫暖而動人的夜晚。演出現場座無虛席，不少民眾特地南下觀賞，也吸引許多第一次接觸眷村故事的年輕觀眾，共同感受舞台劇裡承載的豐厚記憶。
《寶島一村》是跨越十七年的舞台傳奇，在城市博覽會的戶外演出意義非凡，不僅是2025 年唯一一場露天演出，更回到故事的「原產地」嘉義市區演出，為演出氛圍更添溫馨，黃敏惠市長在觀賞時感動表示「寶島一村真的演活了那個年代的故事，充滿溫馨的時代與人情彷彿再次現身，屬於市民的共同記憶，又重新回到觀眾眼前」，謝幕時不禁感動落落淚，與在場觀眾以熱烈掌聲回應演出。
文化局謝育哲局長表示，隨著《寶島一村》在嘉義城市博覽會劃下美好句點，城市博覽會活動仍持續熱鬧進行中，無論是特色展區、藝術裝置、地方美食或系列表演，都等待更多民眾走進嘉義、親身體驗。主辦單位也熱情呼籲全台民眾，把握活動期間「一起來＋1」——走進街道、逛展看表演、吃在地美食，用雙腳與心感受最道地的嘉義魅力。
《寶島一村》由賴聲川與王偉忠共同編導，將王偉忠在嘉義眷村成長的所見所聞化為舞台上的三間小房子，演出大時代裡小人物的故事。 2008年12月於臺北國家戲劇院首演，巡演足跡遍布全球，曾在美國、新加坡、澳洲等地演出，成為臺灣近年最具代表性的劇場作品之一，也在華人世界奠定「必看經典」地位。劇中的深情與感動，都源自於王偉忠對嘉義老家建國二村的記憶，被視為橫跨語言與文化的普世劇作。
《寶島一村》在嘉義的第 360 場演出真的很特別，劇組讓演員用貼近日常的方式在嘉義生活，把眷村精神帶到戶外、放眼皆是觀眾，連嘉義晚風彷彿也成為演員，陪著觀眾一同呼吸，讓眷村故事不只存在於劇院之中，還能真實地與民眾生活互動。
本劇的靈魂人物王偉忠表示，能夠把《寶島一村》帶回老家嘉義，對他來說，有極為特殊的意義，舞台劇中的「村子」不只是眷村，他覺得整個台灣就像個大村子，有人情味、也有衝突，我們能做的，就是靠著說故事讓感情與回憶交流、互動、再生。
嘉義城市博覽會每天都有亮點、場場都能遇見驚喜。無論你是特地前來，或只是路過停下腳步，都別錯過這場屬於城市與市民的盛大派對。下一個最感動的瞬間，就等你來一起參與！
更多活動詳情與最新節目資訊，請以官方網站公告為主： https://chiayicityexpo2025.com/
活動官網：https://chiayicityexpo2025.com/
