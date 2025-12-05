唯一馳騁國道 LAVA大鵬灣鐵人賽明開賽

記者張翔程／綜合報導

鐵人三項界年度封關之戰「2025 LEXUS LAVA大鵬灣鐵人賽暨小鐵人賽」將於明（6）日起一連2天在屏東東港大鵬灣登場，今年賽事邁入第12屆，吸引超過2000名選手參與，賽場重返濱灣碼頭，新增TRYTRI短程鐵人賽，並首度推出「選手之夜」在明晚於濱灣之心舉行，打造專屬鐵人的熱血交流時光。

這屆賽事星光熠熠，男子組包括全運會新科霸主，也是去年大鵬灣鐵人賽男子冠軍潘子易、2023年IRONMAN 70.3墾丁站男子冠軍張家豪、2023大鵬灣鐵人賽男子冠軍江典祐及「地表最強老爸」許仁茂，女子組則由上屆冠軍潘昱婷、全運會3連霸的鐵人女王張綺文及2023大鵬灣鐵人賽女子冠軍張嘉家等人領銜，迎接年度鐵人期末考。

12月7日將登場的「黑白戰隊對抗賽」也備受矚目，兩隊各由10名選手組成，以 51.5公里組的平均成績一決勝負，白隊由Southside Club主理人李瑋領軍，黑隊則由焦耳極限訓練中心教練張家豪作鎮，預料將掀起精采對戰火花。

這屆賽事保留自行車最速紀錄挑戰，男子最速紀錄為張團畯於2020年創下的40公里53分38秒，女子則首次設立最速獎，取近5年紀錄，由張綺文於2022年創造的1小時04分05秒為基準，挑戰成功者可分別獲得3萬元獎金，（附註：男子選手須於2小時30分內完賽，女子選手須於2小時45分內完賽）。

賽事也持續推動多元共融，延續設置「視障組個人排名獎項」，今年由臺灣師範大學教授姜義村帶領的「愛運動動無礙」團隊也將第7度組隊參賽，透過身心障礙選手與一般選手共同完賽，傳遞「享受運動、人人都能參與」的核心價值。