唱出活力深度自信 新北英語歌曲競賽規模再創新高

《圖說》新北市114年英語歌曲市賽教師組特優–中信國小。〈教育局提供〉

【記者葉柏成/新北報導】自信歌聲精湛英語表現，展現新北校園英語學習活力與深度！新北市114年度國小英語歌曲演唱競賽圓滿落幕，今年共吸引198所學校、306支學生隊伍及12支教師隊伍參賽，教師隊伍數較去年成長1倍，規模再創歷史新高。歷經東、中、西區賽與市賽激烈角逐，學生組低、中、高年級共產出9隊特優、19隊優等、26隊佳作；教師組有3隊特優、6隊優等、3隊佳作。

《圖說》新北市114年英語歌曲市賽低年級組特優–光復國小。〈教育局提供〉

教育局長張明文表示，英語學習生活化是新北市推動雙語教育的重要策略。透過英語競賽、每週一日英語日及冬夏令雙語營等多元策略，鼓勵學生成為敢說、能講及愛用英語的世界公民。此次競賽感謝金山、頂埔、淡海、天生、屯山及集美國小協助提供場地與人力，讓活動順利完成，未來將持續致力以多元策略落實英語生活化，營造英語友善學習情境。

《圖說》新北市114年英語歌曲市賽中年級組特優–海山國小。〈教育局提供〉

他指出，學生組團隊的表現亮眼，自然清新的音色結合豐富的情感與舞臺互動，唱出對英語的自信與樂趣。海山國小榮獲中年級組市賽特優，選曲貼近孩子音域與特質，並加入多種樂器提升音樂層次，展現教學團隊的細膩設計與用心陪伴；網溪國小拿下高年級組特優，在專業指導與行政支援下創下校史最佳紀錄，孩子們從練唱、挑戰到享受舞臺，完整展現「用英語表達自己」的成長歷程。

《圖說》新北市114年英語歌曲市賽高年級組特優–網溪國小。〈教育局提供〉

張明文說，新北因應2030雙語政策，已連續五年以「生活連結」、「跨域整合」及「環境營造」為三大主軸，透過學習生活化、教學科技化、在地特色化、模式多元化及師資專業化五大策略推動雙語教育，同時配合英語歌曲比賽及讀者劇場等競賽，展現學生學習豐碩成果，親師生共同打造能開口、敢表達的「新北雙語城」學習環境。有關新北市英語歌曲競賽各校精彩影片，可至英語教育資源中心網頁觀賞。(https://englishcenter.ntpc.edu.tw/nss/p/114years)。

《圖說》低年級聲線甜美搭配律動唱出英語學習的活力。〈教育局提供〉

此外，光復國小連續兩年蟬聯學生組與教師組雙料特優，成為學校長期深耕英語教育的最佳見證。低年級孩子發音清晰、聲線甜美，搭配律動唱出英語學習的活力；教師組則由各領域近40位教師齊聚，以〈LAVA〉唱出熱情與希望，並在〈Top of the World〉以歌聲傳遞喜悅與正能量。發起人林仁芝老師分享，教師齊聲合唱不僅是比賽，更象徵團隊凝聚一心，陪伴孩子一起走在學習路上。