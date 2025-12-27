生活中心／綜合報導

在1219隨機攻擊事件之後，造成4人死亡的悲劇，其中，兇嫌在台北車站時，見義勇為的余家昶先生挺身而出，最後不幸離世，讓不少人為之動容，現在更有民眾，為他譜曲，寫歌來紀念，也希望藉由音樂，陪伴留下來的人們，走出悲傷，找回對生命與彼此的信任。

紀念歌曲成為光的那一刻：「城市的燈，在時間裡搖晃，列車停在，恐懼的中央站。」歌詞內容，述說1219隨機攻擊事發當下，人們的無助、徬徨、又驚恐，以及事後宛如黑洞的心情，為了感謝當時挺身而出的英雄，那一刻，沒有任何思索，把危險一把擋住，作詞、作曲人陳文杏，把事件寫成一首歌。

廣告 廣告





獨／唱出「成為光的那刻」 陳文杏譜曲致敬英雄余家昶

作詞、作曲人陳文杏將１２１９當天挺身而出的英雄故事，譜成曲。（圖／民視新聞）





紀念歌曲成為光的那一刻：「你成為光，在最深的黑，用生命守住世界，如果必須，用痛來交換，你選擇讓我們平安。」陳文杏說，謝謝北捷英雄，在台北車站英勇阻擋嫌犯的余家昶，儘管無聲卻無限耀眼，事後全台各地、甚至是外國人都來到悼念牆，獻上自己的敬意，謝謝余先生為陌生人們留下勇敢。作詞、作曲人陳文杏：「後來就看到這個報導的時候，我自己心裡又也是很感動，然後我就覺得說，他那樣為大家犧牲，然後就那個感覺，就很想要把它寫出來。」





獨／唱出「成為光的那刻」 陳文杏譜曲致敬英雄余家昶

陳文杏說：「余家昶為大家犧牲，很想要把感動寫出來。」（圖／民視新聞）





這位作詞、作曲人陳文杏，從中原大學流行音樂數位學程畢業，她說，以前寫歌、譜曲、還要混音等，做一首曲子得花一年，從事心理諮商師的她，想用歌曲撫慰受傷心靈，想作音樂治療，沒想到學音樂這麼難，好險現在有AI協助，讓她能夠幫助更多人。作詞、作曲人陳文杏：「大家都逃跑，結果他去阻止，那因為他的這樣的一個勇敢，避免了發生更大的一些災難。」儘管在事件後，衍生不少模仿犯，也讓街頭多了點緊張氣氛，但溫暖歌詞，希望能陪伴走出悲傷，當我們再次搭上列車，除了時時警惕，心裡也會記住善的力量、英雄的模樣。紀念歌曲成為光的那一刻：「你已化成一道溫柔，在每一次平安之間。」





原文出處：獨／唱出「成為光的那刻」 陳文杏譜曲致敬英雄余家昶

更多民視新聞報導

北車設置悼念牆！緬懷余家昶英勇擋刀 北捷籲勿放「這些東西」

余家昶英勇阻凶殞命 銘傳校友師生靈前致哀

人心惶惶！誠品南西出現恐嚇紙條「將殺更多人」 警全力追緝中

