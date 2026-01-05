唱到被投訴！A-Lin昔飯店直播熱唱突接電話 網笑：住隔壁我會喊安可

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

金曲歌手A-Lin在台東跨年晚會上即興改編歌曲〈娜魯灣情歌〉，突如其來的諧音梗引起全場大笑，更成為網路上的熱門話題。近日有網友發出A-Lin之前在飯店直播唱歌，竟然接到投訴電話的影片，搞笑的反應又引起話題。

近日社群媒體Threads上流傳A-Lin在飯店直播唱歌發生的趣事，當時她正演唱〈不管幸福來了沒有〉，不料音樂剛停，電話便響起，她接起後頻頻向對方道歉。後來A-Lin邊笑邊向粉絲說明：「太大聲，被投訴，我的老天啊，真是不好意思，哎呦喂」。

影片一出引發網友討論，不少網友開玩笑說，「她如果住我隔壁，是我會被投訴，我會依直喊安可」、「投訴的肯定後悔死，現場live版也！！！」、「隔壁投訴是以為對方音響開太大聲，殊不知是吃CD長大的原唱」、「隔音有那麼差喔！矮～金曲歌后的歌聲太有穿透力惹」、「感覺唱很小聲，還會被投訴，隔音太差了」。

