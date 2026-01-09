唱到高潮突然趴地！王力宏巡演突發狀況全網瘋傳 卡關原因曝光粉絲嚇壞

記者林宜君／台北報導

世界巡演火熱進行中，舞台上卻出現驚險瞬間。王力宏近日於巡演途中突發小意外，一度倒地不起，畫面在網路曝光後引發粉絲擔憂，所幸最終平安化解，虛驚一場。王力宏近期展開《最好的地方》世界巡迴演唱會，行程密集，日前巡演來到中國浙江諸暨市，吸引大批歌迷進場支持，全場氣氛熱烈。然而演出途中卻發生突發狀況，讓現場觀眾一度屏息以待。

從網路流傳的現場影片可見，王力宏當天以牛仔造型登場，在演唱〈不可能錯過你〉時情緒高漲。唱到最後一句「多麼愉快，我就是自由自在。」時，王力宏突然整個人趴倒在舞台上，遲遲未能起身，讓台下粉絲瞬間嚇壞。

王力宏演唱到一半突然整個人趴倒在舞台上，遲遲未能起身，讓台下粉絲瞬間嚇壞。（圖／翻攝自微博）

所幸這並非身體不適，而是配戴在脖子上的項鍊意外卡進舞台地板縫隙，導致他一時受困。王力宏當下保持冷靜，低頭查看卡住的位置，臉上仍帶著微笑，隨後以雙手慢慢調整，成功將項鍊取出。化解危機後，王力宏迅速站起身，繼續完成演出，並與觀眾互動如常，讓現場氣氛重新回溫。這段驚險插曲也在社群平台引發熱議，不少粉絲直呼「被嚇到心臟漏拍」，也有人稱讚他臨場反應沉穩，專業度十足。

