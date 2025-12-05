唱到一半突遭王彩樺激吻！男星尷尬秒變臉全身僵掉 白冰冰當場哭了

記者蔡維歆／台北報導

江志豐與王彩樺借位接吻，全場驚聲尖叫。（圖／民視提供）

本週企劃「懷舊復古經典金曲」邀請到保庇天后王彩樺以及詞曲創作歌手江志豐來到節目中，兩人一出場合唱〈雲中月雲〉，王彩樺在演唱最後深情望著專業老師江志豐，讓白冰冰出場時問：「唱歌時被彩樺這麼靠近緊盯著，有什麼感覺」，讓江志豐笑說：「有一種喉嚨沙啞的感覺」，王彩樺也特別謝謝搭檔江志豐，都要配合著她中低音的音域唱歌，作風無厘頭又大膽。

郭忠祐（左起)、蔡家蓁、陽帆、江志豐、王彩樺、白冰冰、台一線東諺同台。（圖／民視提供）

王彩樺甚至在與江志豐演唱經典金曲〈雪中紅〉，一唱到動情處，一個箭步環住江志豐脖子獻上深情一吻，嚇得江志豐僵在原地只能緊閉眼睛，讓全場笑翻，白冰冰甚至衝出來喊：「王彩樺妳老公來了」，她笑回：「沒關係他習慣了」。

廣告 廣告

專職演唱很少演戲的江志豐心有餘悸的說：「我知道是配合歌曲情境借位，但我很怕沒有對好」，可愛又憨厚的模樣讓大家笑歪。「超級孩子王」張婧衧與林映甄演唱〈非常女〉對上周柏霖與周祐均演唱的〈夢中海〉，關鍵一戰讓白冰冰淚灑《超級冰冰Show》錄影現場，聽到感動處還讓王彩樺衝上前擁抱孩子們說：「讓阿嬤抱一下」，讓全場又哭又笑。

更多三立新聞網報導

爆談妥離婚拿粿粿百萬「不咬王子」！范姜彥豐宣布復工 最新動向曝

台灣封小紅書一年！Melody昔靠它帶貨「8小時賺5300萬」 最大關鍵曝

陳都靈爆被凌虐離世有替身！迪麗熱巴也傳受害 近照曝光疑「複製人」

陳都靈「爆遭凌虐離世」律師才出手！微博新照被疑造假 關鍵盲點曝

