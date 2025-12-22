唱到一半音響故障 盧廣仲超狂舉動震驚歌迷

盧廣仲回到家鄉台南舉辦簽唱會。（圖／添翼創越工作室提供）

盧廣仲日前帶著新專輯《HeartBreakFast 傷心早餐店》回到故鄉台南舉辦簽唱會，吸引超過3000名歌迷湧入現場支持，沒想到演唱到一半，音響突然大故障，音樂瞬間全停，但盧廣仲臨危不亂，直接清唱〈太陽與地球〉，音準、節奏穩定，氣息絲毫不亂，待音樂恢復後更完美銜接進拍點，零失誤完成演出，讓歌迷紛紛直呼：「很神！歌唱技巧超完美」、「被圈粉一圈又一圈又一圈」。

簽唱會當天，盧廣仲也展現驚人「體力戰」，一路簽唱長達9小時，直到晚上10點多，場地甚至移至旁邊的第二區域，最後百貨商場全數熄燈，歌迷自發拿出手機手電筒照亮現場，陪著他完成最後一張簽名，場面溫馨感人。台北、台南兩地簽唱會累計簽出專輯超過萬張，盧廣仲感性向歌迷致謝：「真的非常謝謝大家的支持，也謝謝一起陪了我 9小時的你們。」他笑說回家照鏡子發現多了皺紋，「原來不是因為傷心，是因為我笑了 9 小時。」

雖然音響故障，盧廣仲還是臨危不亂完成演出。（圖／添翼創越工作室提供）

《HeartBreakFast 傷心早餐店》被譽為「2025 最不可思議的全情歌專輯」，網羅十首華語樂壇尚未廣為人知的情歌遺珠重新詮釋，過去以創作歌手形象深植人心的盧廣仲，這次放下吉他、專注於聲音本身，製作人鍾成虎說：「廣仲的聲線一直很獨特，這次專輯裡多數歌曲沒有和聲，獨唱撐起整個傷心氛圍，聽者可以完整感受廣仲的歌聲情境。」

