唱和中媒？王鴻薇也攻擊「發放全民防衛手冊」 林楚茵怒轟：中共傳聲筒再+1

國防部今（18）日指出，已經印製1,100萬份紙本的新版「台灣全民安全指引」，將從明日開始發放給民眾，整體過程需花費約6,447萬，該消息不僅中國官媒《今日海峽》發文抨擊，就連國民黨立委王鴻薇也跟著批，「是明年要打仗？還是急著消化預算浪費公帑」？對此，民進黨立委林楚茵發文反嗆，「根本中共傳聲筒再+1」。

「當中共傳聲筒國民黨立委再+1」，林楚茵今天發文說，中共官媒「今日海峽」才發文抨擊全民防衛手冊，王鴻薇馬上跟著攻擊，連用詞都沒什麼差異。她認為，這不是巧合，根本「中共傳聲筒再+1」。

林楚茵指出，全民防衛是保護全民安全，如果還以為只是國防議題，眼界就是狹隘到沒有格局。可惜王鴻薇眼裡永遠只有政治攻防。台灣每天面對中共軍機繞台，還要承受天災壓力，他卻把全民防衛講成政治操作，這不是監督，是在替中共講話，還順便消費台灣人的安全感。

「國民黨心中有沒有台灣人民，看花蓮天災就知道」，林楚茵怒批，徐榛蔚遇到災害人就不見，地方該做的不做，最後還是中央全扛。國民黨立委平常只會要錢說建設地方，結果真正的防災與治理完全看不到。要錢到底要到哪裡去？

林楚茵認為，更荒謬的是，國民黨和民眾黨今年盲砍預算，明年預算還卡在院會不送委員會審。自己工作不做，還想拖垮全民防衛，再跳出來罵認真做事的人，「這不是監督，這是當中共的傳聲筒、台灣防衛的絆腳石」！

