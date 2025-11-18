唱和中媒？王鴻薇跟進抨擊普發全民防衛手冊 林楚茵：中共傳聲筒再+1

即時中心／潘柏廷報導

國防部今（18）日召開記者會，透露已印製1,100萬份紙本的新版「台灣全民安全指引」，並在明（19）日起分批發放給國人，整體過程則需花6,447萬餘元；豈料，除中國官媒《今日海峽》發文抨擊外，藍委王鴻薇還問，經費動用第二預備金支應，是明年要打仗？還是急著消化預算浪費公帑？對此，綠委林楚茵在社群痛批，王鴻薇跟著攻擊，連用詞都沒什麼差異，這不是巧合，根本「中共傳聲筒再+1」。

林楚茵今日在Threads指出，中共官媒「今日海峽」才發文抨擊全民防衛手冊，王鴻薇馬上跟著攻擊，連用詞都沒什麼差異，「這不是巧合，根本『中共傳聲筒再+1』」。

她提到，全民防衛是保護全民安全，如果還以為只是國防議題，眼界就是狹隘到沒有格局。可惜王鴻薇眼裡永遠只有政治攻防。台灣每天面對中共軍機繞台，還要承受天災壓力，王鴻薇卻把全民防衛講成政治操作，這不是監督，是在替中共講話，還順便消費台灣人的安全感。

「國民黨心中有沒有台灣人民，看花蓮天災就知道」，林楚茵提醒，花蓮縣長徐榛蔚遇到災害人就不見，地方該做的不做，最後還是中央全扛；國民黨立委平常只會要錢說建設地方，結果真正的防災與治理完全看不到。要錢到底要到哪裡去？

同時，林楚茵加碼痛批，更荒謬的是，國民黨和民眾黨今年盲砍預算，明年預算還卡在院會不送委員會審。自己工作不做，還想拖垮全民防衛，再跳出來罵認真做事的人。「這不是監督，這是當中共的傳聲筒、台灣防衛的絆腳石！」。









