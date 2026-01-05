唱太好也錯？A-Lin飯店直播清唱遭投訴！網友抱不平：怪隔音太差

娛樂中心／綜合報導

A-Lin笑說自己「爸媽原本希望我當警察」。（圖／翻攝自A-Lin IG）

天后 A-Lin 近日在台東跨年演唱會上「說學逗唱」的精彩表現仍讓不少觀眾回味無窮，而網上近日卻突然翻出她過去一段在飯店直播唱歌畫面，再度引發熱烈討論。影片中，她因清唱歌曲遭隔壁房客投訴，電話突如其來打斷直播，全程毫無遮掩地播出，讓粉絲們笑翻。

A-Lin飯店內直播唱歌被投訴。（圖／翻攝自A-Lin IG）

該段影片近期在Threads 上瘋傳，只見畫面中 A-Lin 當時在飯店房間開直播，隨興哼唱〈不管幸福來了沒有〉，情緒投入、音量卻相當克制。就在她唱完最後一句時，房內電話突然響起，她一臉錯愕接起電話後，立刻連聲道歉，並對直播鏡頭尷尬比噓的動作笑說：「太大聲，被投訴，我的老天啊，真是不好意思，哎呦喂。」

A-Lin 隨後向粉絲解釋，因唱歌影響到其他房客，只能暫時停下直播，語氣中帶著歉意又忍不住自嘲。自然又真實的反應，也讓粉絲感到相當親切，相關片段迅速被截錄轉傳。影片曝光後，網友留言區瞬間歪樓，不少人替她抱不平，直呼「這音量也能被投訴？」、「飯店隔音也太差了吧」、「丹田都還沒出來就被檢舉」、「投訴的人事後會不會後悔沒聽完現場版 A-Lin」。還有人笑說，「應該是沒有投幣」、「如果是我在隔壁，會開門一起合唱」。

也有粉絲聯想到 A-Lin 近期在台東跨年舞台上的表現，當時她除了飆唱經典歌曲，還臨場改編「那魯灣情歌」，清唱「那魯 ONE、那魯 TWO、那魯THREE…那魯 7-11」的即興反應笑翻全場，甚至自嘲「有沒有投幣？要不要先去換零錢」，展現滿滿幽默感。

