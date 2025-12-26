唱完台中又飛成都！阿信為F3拼命救火 無縫接軌行程粉絲心疼

「F✦FOREVER 恆星之城」巡演下一站將於成都開唱。相信音樂提供

F4合體話題持續延燒，缺席巡演的朱孝天近期多次透過網路發聲開嗆，掀起不小風波，沒想到昨晚態度急轉，突然改口公開致歉。與此同時，五月天主唱阿信以實際行動力挺「F✦FOREVER 恆星之城」巡演，不僅現身上海站演出，更被發現下個月成都站的報批文件中，同樣列有阿信的名字。

近日有網友發現，「F✦FOREVER 恆星之城」巡演成都站的報批文件已順利通過，工作人員名單中除了F3，阿信同樣名列其中。對此，官方也宣布巡演第2站，將於明年1月9日至11日在成都五糧液文化體育中心綜合體育館登場，這也意味著阿信4日完成台中跨年演唱會最後一場後，將馬不停蹄飛往成都接力開唱，行程相當緊湊。

廣告 廣告

阿信忙於2套巡演令粉絲相當擔心。相信音樂提供

行程滿檔的阿信，明（27日）週六晚間將回歸五月天主唱身分，在台中洲際棒球場連辦6場演唱會，隨後又得與F3合體，前往中國成都開唱。值得關注的是，阿信本週一才在演唱會中意外摔傷，如今仍需在密集演出間來回奔波，讓不少歌迷相當擔心他的身體狀況。

有網友推測，在巡演舞台仍以四面台為前提、朱孝天短期內難以回歸的情況下，阿信恐怕只能暫時一路陪著巡演唱下去。即便如此忙碌，他連續第12年，在年底佳節為已逝的五迷媽媽送上祝福，行程與情感同時滿載，讓不少網友直呼心疼，感嘆主唱真的忙到讓人不捨。

「F✦FOREVER 恆星之城」巡演下一站將於成都開唱。相信音樂提供



回到原文

更多鏡報報導

朱孝天黑歷史再被挖！自封「皇帝投胎」狂言曝光 網轟太噁心

朱孝天髮夾彎有關鍵？情緒暴走「早被取證」 網酸：道歉有用的話要警察幹嘛

快訊／朱孝天聖誕夜急止血！認「情緒失控」道歉了 澄清國台辦言論