「唱我們的歌」重現金曲 金智娟稱黃偉晉初戀臉

（中央社記者王心妤台北12日電）「唱 我們的歌」演唱會今晚在台北流行音樂中心舉行，歌手金智娟、黃偉晉及男團U:NUS等人跨世代演出。金智娟說，很開心和年輕歌手合作；她笑說若要選初戀臉，會選擇黃偉晉。

演唱會由金智娟、戴愛玲、畢書盡、黃偉晉、柏霖、U:NUS演出，透過愛的邂逅、愛的浪漫、為愛糾結、為愛付出、分手祝福、愛的領悟，共6個章節重現22首90年代金曲。

金智娟與U:NUS合唱經典歌曲「開心女孩」，她表示，很期待能和年輕歌手合作。

U:NUS說，為了今晚演出，特別練習可愛的舞步還有紳士帽子舞等。

被問到哪名男歌手讓金智娟「初戀感」，她笑著勾起黃偉晉的手說：「因為年紀比較近。」

柏霖演出前飛到英國閉關一個月磨練心性，期待調整生活步調，讓身體更有流動感，情緒也更順暢。對於將和戴愛玲、畢書盡、U:NUS對唱，柏霖說：「希望用比較誠懇但不激昂的方式詮釋，唱出舒服慵懶又自在的感覺。」

U:NUS是此次年紀最小的表演者，隊長高胥崴表示，能和金智娟合唱感到很榮幸，未來有機會想合唱「大雨」。成員高有翔、吳昱廷都愛伍佰＆China Blue的歌曲，高胥崴喜歡聽王傑，蔡承祐喜歡黃品源「你怎麼捨得我難過」。

戴愛玲表示，因為金曲太多，陷入選擇困難，最後決定選男歌手的歌，像是羅大佑「愛人同志」，並和畢書盡合唱「志明與春嬌」。

畢書盡說：「這首歌是我第一次上小巨蛋同時也是第一次唱的台語的歌曲，所以對我來說，意義很特別。能在這次演唱會再次唱到它，就像把那份感動重新帶回來分享給大家。」（編輯：管中維）1141212