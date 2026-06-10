唱歌唱一半看不順眼爆口角 未成年少年腹部遭刺送醫
北部中心／陳崇翰 基隆報導
基隆市仁愛區一間卡拉ok店，昨天（9）下午發生了一起砍人事件，一名男子因為和隔壁包廂的顧客爆發口角，帶上朋友過去打人，不料對方卻突然掏刀反擊，當場刺中男子腹部，好在送醫急救後，沒有生命危險，只是沒想到，兩人竟然都是未成年。
卡拉OK店外的騎樓地面上，椅子邊血跡斑斑，場面怵目驚心，因為前一天兩幫人馬爆發口角衝突。基隆忠二路派出所所長羅軒偉：「經警方到場瞭解，系雙方未成年因故發生口角糾紛，進而演變為肢體衝突。」
椅子邊血跡斑斑，場面怵目驚心。（圖／民視新聞）
事發在基隆市仁愛區一間卡拉ok店，9號下午兩點多，未成年的蘇姓男子與朋友相約來這裡聚會，卻與隔壁包廂另一名顧客爆發口角，一氣之下，帶人過去理論，演變成肢體衝突。不料對方卻突然掏出折疊刀反擊，當場刺中蘇姓男子腹部，血流不止，送醫急救後，沒有生命危險，但被醫生診斷為腹部穿刺傷，仍需住院觀察並進行縫合治療。基隆忠二路派出所所長羅軒偉：「過程中，一方持刀揮舞，造成一名未成年受傷。經送醫治療，並無生命危險。」
口角演變成肢體衝突。（圖／民視新聞）
警方獲報到場，將人帶回釐清事發經過，後續蘇姓男子也委任家長提告，全案移請基隆地院少年法庭審理。
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