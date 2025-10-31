唱歌跳舞要糖果 萬聖夜逾千人布魯塞爾街頭狂歡

（中央社記者吳柏緯布魯塞爾31日專電）10月31日晚上，布魯塞爾街頭出現許多精心打扮成鬼怪的大人小孩沿路遊行並敲門要糖果，洋溢著濃厚的萬聖節氣氛。聖吉勒斯區的遊行活動更吸引了上千人參與，除了樂隊表演外，還有燈光秀與煙火，增添節日氛圍。

萬聖節並非比利時傳統節慶，但近10多年已成為極具代表性的「城市節日」，許多行政區與社區更會藉由具創意與多元活動來打造該區域的特色，並提升凝聚力。

布魯塞爾旅遊局下轄的觀光推廣與文化行銷組織「Visit Brussels」每年也會推薦10多個主要的萬聖節活動。

在聖吉勒斯區（Saint-Gilles）所舉辦的萬聖節遊行是極具代表性的活動之一，每年吸引超過千人共襄盛舉，在夜間的遊行隊伍甚至需要警方出動管制交通。

今年聖吉勒斯的萬聖節遊行表定晚間7時在路易莫里查爾廣場（Place Louis-Morichar）開始，大約在下午5時左右就有人潮與攤商聚集，不少家長帶著小孩一同參加，不只臉上畫上特別的鬼怪妝，連服飾也都很講究。此外，也有民眾在現場發送氣球與糖果給參加的兒童。

畫著一臉小丑妝並在現場發氣球的亞歷山大（Alexandre）告訴中央社記者，讓孩子開心就是大人們在萬聖節時的主要任務。

薩拉（Sara）和湯姆（Tom）則跟著所屬的樂團在現場演出並與觀眾互動炒熱氣氛。

薩拉告訴中央社記者，炒熱氣氛，讓大家一起跳舞，拍手跟著唱歌，能跟樂團一起來參加這樣的活動是很棒的一件事。湯姆則笑說，「萬聖節基本上就是我的耶誕節」。

湯姆和薩拉所扮演的角色是靈魂收集者，因此他們笑說「萬聖節是黃金時段，是一年中最忙碌的時候。」在採訪結束後，兩人也不忘問記者「要不要簽署出賣靈魂同意書。」

在遊行開始之前，廣場先進行了燈光秀與煙火施放，炒熱了現場氣氛。隨後開始的遊行活動，人潮綿延數百公尺，遊行隊伍經過的多個路口都有警察管制交通。許多在遊行動線上的住戶也都用了各式有趣的方法，熱情迎接前來要糖果的兒童們。

對許多參與者而言，如今萬聖節遊行不只是單純的「扮鬼」、「要糖果」，更是透過燈光、音樂與創意裝扮，展示城市文化多樣性與活力的行動。（編輯：陳慧萍）1141101