「唱歌一定要走音！」康康親自指導笑果 吳申梅失控發馬叫、蕭玉芬致敬豬哥亮

康康下指導棋，歌后集體破音。中視提供

除夕特別節目《2026馬力全開紅白歌合戰》由《綜藝一級棒》主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬領軍，展開一場紅白大對決。紅隊由隊長許志豪率領陳隨意、陳孟賢、郭婷筠、沈建豪、吳美琳、蕭玉芬、翁鈺鈞、談詩玲、彭正等人；白隊則由康康攜手李子森、杜忻恬、蘇宥蓉、吳申梅、陳怡婷、林良歡、吳俊宏、鄔兆邦、吳勇濱等藝人。節目同時邀請紀明陽、黃建銘、許常德、羅文聰、江志豐等五位資深音樂人坐鎮講評，強大陣容令人嘆為觀止。

《馬力全開紅白歌合戰》陪觀眾一起守歲迎新年。中視提供

康康下指導棋求笑果 眾歌后集體破音

節目開場便火藥味十足，許志豪率先對康康開嗆：「康哥你一集拿不少主持費，從來也不唱，除夕特別節目總該出場了吧！」為此康康特別準備「康康 Special」，與翁鈺鈞、吳美琳、蕭玉芬、吳申梅、蘇宥蓉、陳怡婷合唱改良版〈舞女〉並大跳康康舞。演出中康康突然喊卡，認為合音「太整齊」，要求大家必須唱走音以力求笑果。吳申梅在驗收時失控發出「馬叫聲」，讓康康笑稱：「居然有馬聲，很應景，今年是馬年！」此外，從不走音的蘇宥蓉也大甩偶包，展現「瘋狂破音」，連李子森都面露驚嘆拍手叫好。

《馬力全開紅白歌合戰》翁鈺鈞（左起）、吳美琳、蕭玉芬、吳申梅、蘇宥蓉、陳怡婷大跳康康舞。中視提供

蕭玉芬神模仿豬哥亮 杜忻恬驚現大破音

在康康眼裡，蕭玉芬極具諧星潛力，更笑稱她背後的髮型很像豬哥亮。蕭玉芬隨即展現模仿功力，以豬大哥歌廳秀的招牌動作與口音，讓現場笑到失控。接著眾人點名杜忻恬，她硬著頭皮示範「大破音」，唱完後連自己都笑場，趕緊對鏡頭拜託觀眾「不要因為這段轉台」，意外歪樓的表演成為全場最爆笑的看點。

《馬力全開紅白歌合戰》杜忻恬大露香肩演唱。中視提供

復古歌舞秀熱力全開 評審點破白隊敗因

為了營造過年歡樂氣氛，藝人們準備了6首懷舊歌舞。杜忻恬以紅色圓裙登場演唱〈再看我一眼〉，性感甩動裙襬的演出獲得許常德高度評價，建議她將此曲列為招牌歌。蘇宥蓉、陳怡婷、翁鈺鈞、談詩玲則合唱〈給我一個吻〉，大跳復古扭扭舞，但蘇宥蓉在跳完後雙腳抽筋，脫掉鞋子竟被發現「變矮5公分」。另一組由吳申梅與林良歡帶來〈你懂不懂〉，吳申梅瘋狂扭腰擺臀，頭上的假髮更被陳孟賢開玩笑說「想跟她們買檳榔」。然而在評分環節，李子森對紅隊領先表示不服，評審羅文聰解釋紅隊團隊精神較佳，許常德更直接點破：「白隊隊長一直在挑釁評審，還對我們給的分數抱怨。」



