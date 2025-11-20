唱片大賣又入圍三金！大咖女星突悲喊不快樂 「關鍵內幕」曝光

記者蔡維歆／台北報導

萬芳自曝昔日唱片大賣卻不快樂。（圖／公視提供）

本週來賓是歌手萬芳，她以經典歌曲〈猜心〉、〈新不了情〉打響知名度，之後跨足廣播、戲劇發展，擁有臺灣三金（金曲獎、金鐘獎、金馬獎）的入圍紀錄。2010年她重返歌壇，以溫暖而富有情感的歌聲，緩緩唱出生命體悟。

曾在臺東駐村2個月的萬芳，與同樣喜歡大自然的受訪家庭很有共鳴，得知受訪家庭成員是她的歌迷，萬芳大方分享自出道以來的心路歷程。她以流行歌手身分出道，剛好有連續幾首歌曲被選為當年八點檔戲劇主題曲，專輯也因此熱銷讓她成為暢銷歌手，但她卻發現自己越來越不快樂。

萬芳學會接納自我，認為「真實比完美更有力量」。（圖／公視提供）

萬芳在《誰來晚餐6》坦言因為自己的個性，不習慣去上節目宣傳、玩遊戲，但也因此讓她在影視領域找到另一片天。她笑說：「其實我並不習慣以非常主流的方式去呈現我自己，所以當我第一次演戲的時候，我覺得我好舒服，那個舒服是因為那個聚光燈，不是只打在我一人身上，而是所有的人。」

