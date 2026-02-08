唱片行遭控「噪音干擾」 與鄰居互潑水驚動警方

台南市 / 綜合報導

台南中西區1間唱片行，遭鄰居控訴長期「噪音」干擾，之前就發生過口角，沒想到昨(7)日唱片行舉辦活動讓衝突升級，鄰居和唱片行老闆娘發生口角，雙方更互潑水，驚動警方到場協調。

唱片行舉辦活動，播放重音歌曲，聚集民眾同歡，但住在隔壁的婦人不是很開心，和唱片行老闆娘起了口角，婦人拿水管，清理自家門口，因為噪音問題和老闆娘吵起來，沒想到對方拿出水桶，朝他一潑，而婦人也不甘示弱反擊。

隔壁婦人說：「她說我潑她，我說對不起，我不是潑妳，而且她們裡面全部人還用三字經飆罵我，這是公然侮辱罪喔。」當時一名店員出來，疑似想溝通，但婦人剛被水桶攻擊，很生氣，再度拿水管發射，衝突沒完沒了，警方也到場制止。

廣告 廣告

隔壁婦人說：「妳們的聲音大到讓人無法忍耐，我們有請環保局來測，他就說沒過。」婦人女兒說：「就是遊走在那個(測量)邊緣，音樂放裡面我們沒話講，DJ設備放在門邊，對著公園。」

隔壁鄰居表示，台南中西區這間唱片行，只要舉辦活動，就會被吵到無法休息，之前就因為噪音問題起過口角，沒想到昨(7)日下午衝突再升級，而唱片行則反控，是鄰居先朝客人潑水。

唱片行老闆娘艾麗絲說：「是她突然衝進來攻擊大家，攻擊我，攻擊客人，情急之下就不小心有這個(潑水)反應，主要是她一直去潑其他的客人、狗狗，路邊的人都被她波及。」

唱片行老闆說：「(誰先潑誰的水)有先跟警方交代了，還是希望跟她可以好好的相處。」警方介入後，雙方暫不提出告訴，鄰里之間也因為音樂問題，撕破臉。

原始連結







更多華視新聞報導

深夜洗澡擾人清夢 鄰居街頭上演全武行

鄰居變仇人！兩戶僅90公尺隔矮牆 噪音問題引殺機

砍殺鄰居夫妻！冷血凶嫌還要求「目擊2童」出庭 二審仍判死刑

