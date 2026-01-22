唱紅半世紀 齊豫 【風采依舊．在 台北】70歲啟動北流首唱，23日售票.期以「演唱會名片」行銷全世界
唱紅半世紀經典的美聲歌后齊豫全新個人巡演《風采依舊．在》自去年四月從吉隆坡啟航後於亞洲各城市掀起熱烈迴響，在台北歌迷聲聲喚下，終於宣布要在今年5月9日唱進台北流行音樂中心，齊豫，竟在出道47年之際才迎來人生首次台灣的個人巡演，樂當終身音樂職人的她以一句「人生七十才開始」優雅自勉不輕言退休。
齊豫獨特的唱腔和出色的唱功，被譽為「天籟之音」。代表作〈橄欖樹〉、〈夢田〉、〈歡顏〉、〈你是我所有的回憶〉等等歌曲。
齊豫兼任演唱會的製作人，極度重視此次巡演的齊豫在籌備過程中親力親為，除了從選曲、曲目編排到演出內容發想，都不假他人之手，她期望把這場巡演成為最忠於「齊豫本色」的一場演出，她期許唱出經典《風采依舊．在》的歲月厚度與舞台自信的同時，齊豫更盼望能把這場「不以娛樂為前提、企圖讓人靜下來的演唱會」當作「名片」，向向全世界更多新歌迷重新地自我介紹，同時以此砥礪自己，「我希望能做到! 會緊張多是希望自己的狀況要好！畢竟人生七十才開始(笑)，所以一定要唱好它！」
演唱會於1月23於tixcraft拓元售票系統正式啟售。出道以來唱遍無數舞台的她坦言就屬此次巡演「特別緊張」，原來在她47 年歌唱生涯中，過往多為合作或主題型演出，真正以個人名義舉辦的演唱會屈指可數，加上這也是她出道至今「唯一」、也是第一次唱超過兩個城市以上的巡，讓這次巡演成為齊豫格外珍貴的里程碑；把這次巡演視為出道以來最大挑戰的她表示：「個唱巡演還真是生平頭一遭！除了票房壓力，體力負荷也是一大考驗，畢竟穿著高跟鞋一唱就是三小時，根本是另類耐力賽，而且我的歌其實不太好唱，真的需要靠平時運功練氣才能過關，可以說是我出道以來最有挑戰性的一次巡演！」為此她特別將台北場定位為「2026 版」，並透露不僅舞台視覺設計將全面翻新，也開始積極構思專屬台北的「限定版曲目」，「想把過往較少演唱的心靈音樂，如佛曲、福音歌曲，以及英文作品一併納入歌單，讓曲目更加豐富多元。」
至於歌迷頻頻敲碗的台語歌，她笑說：「台語歌應該也難不倒我！就看要唱哪一種類型，歡迎大家留言分享！」而在過往演唱會上鮮少有「點歌環節」的齊豫被問到是否會在這次「破例」開放歌迷點歌，她坦言對此內心其實相當掙扎，自己作品不多，且部分歌曲較為艱澀，希望能在『真的有人想聽』的狀況下，再唱那些平時較少被聽見的作品。」目前仍在構思中的她也向歌迷誠摯喊話：「歡迎大家多多賜教！」
隨著台北場演唱會門票即將開賣，齊豫特別許下新年願望：「期望把人生中的第一次巡演好好完成，是我今年最大的心願。」提及是否有退休規劃，齊豫則以一貫從容的態度回應：「退休的舵好像不在我的手中。」她形容自己就像一件樂器、一個工具，「只要世界還需要、歌迷還願意聆聽，我就會隨時做好準備。」簡單卻篤定的回答，成了這場《風采依舊．在》巡演最動人的註解。
