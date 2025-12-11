唱紅《七龍珠》片尾曲！人氣樂團空降花蓮跨年 合體情歌天王

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

「2025-2026花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」將於12月31日晚間8點在花蓮市東大門廣場盛大開唱，今年祭出獨家重磅卡司，包含李聖傑、男團Ozone 、Vera、遠從日本而來的男女混聲樂團「Czecho No Republic」都將接力飆唱，今年花蓮受風災影響非常辛苦 ，跨年演出上Ozone承諾要用音樂力量獻給這座城市：「這次的災害使得花蓮失去了原本的活力，謝謝所有為花蓮貢獻過付出過的大家，希望以我們的音樂再一次的帶給花蓮活力！讓花蓮早日恢復往日的光彩！」

廣告 廣告

「Czecho No Republic」空降花蓮跨年演唱會。（圖／花蓮縣政府提供）

這次邀來曾為動畫《七龍珠改》和《七龍珠超》獻唱片尾曲的日本男女混聲樂團「Czecho No Republic」 跨海來到花蓮開唱，能夠參與花蓮這麼重要的台灣跨年演出，他們開心分享心情：「感到非常光榮。從現在開始就已經覺得非常興奮期待了！」也很期待能品嚐當地美食玉里麵！更呼籲：「很高興能在最喜歡的台灣，透過演出來為今年畫下句點。讓我們一起度過最棒的年末吧！」

花蓮2025因為風災歷經許多辛苦的日子，他們也獻聲打氣：「還有許多人尚未恢復到以前的生活，也有許多人內心的創傷尚未癒合。祈禱大家能早一日恢復發自內心的笑容。」承諾會帶給花蓮樂迷精彩的演出，用音樂做最直接的交流：「我們的音樂有很多是即使第一次聽也能一起跳舞的歌曲，希望能把所有人都拉進來，創造一個快樂的空間。」更許下新年願望：「希望樂團的演出規模越來越大，增加更多可以發揮舞台。我們也累積了新歌想要發行。」

更多FTNN新聞網報導

等5年！蕭敬騰回台跨年開唱 鬆口吐心情「不受太多無關的人事物影響」

張惠妹加入跨年戰局！「台東開唱倒數陪粉絲迎接2026」 領軍10組大咖天團、天后

五月天跨年場確定！台中洲際棒球場連唱6天 陪粉絲迎接2026

