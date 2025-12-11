唱紅《七龍珠》片尾曲！日本夯團跨海來台 花蓮跨年「超狂卡司」曝光

記者徐珮華／台北報導

「2025-2026花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」將於12月31日晚間8點在花蓮市東大門廣場登場，情歌天王李聖傑乘著台北小巨蛋秒殺氣勢壓軸獻聲，超夯男團Ozone 、VERA、遠從日本而來的男女混聲樂團「Czecho No Republic」都將接力飆唱。今年花蓮受風災影響非常辛苦，Ozone承諾用音樂力量獻給這座城市，期盼早日恢復往日光彩。

Ozone期許以音樂帶給花蓮活力。。（圖／花蓮縣政府提供）

回首今年成長與收穫，Ozone表示：「每位團員都在各自想發展的領域上不斷進修，不管是創作、戲劇、歌唱、舞蹈，都一直上課督促自己。」他們也許下2026工作目標：「每個人私底下都做了一些訓練跟準備，希望能趕快呈現給大家看。期許2026會有更多不同領域的工作跟大家露面，請大家可以期待一下喔！」

談到花蓮美食，身為夜市魔人的哲言，推薦每年回花蓮都會去的南濱公園夜市，買完想吃的食物後，坐在公園看著海非常享受。他也推薦喜歡吃烤玉米的祖安、子翔，一定要去東大門夜市的好吃烤玉米。

Czecho No Republic跨海來台，將登上花蓮跨年。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮跨年也邀請曾為動畫《七龍珠改》和《七龍珠超》獻唱片尾曲的日本男女混聲樂團「Czecho No Republic」 開唱。他們分享心情「感到非常光榮。從現在開始就已經覺得非常興奮期待了」，也期待能品嚐當地美食玉里麵，更喊話：「很高興能在最喜歡的台灣，透過演出來為今年畫下句點。讓我們一起度過最棒的年末吧！」

他們也獻聲為花蓮打氣：「還有許多人尚未恢復到以前的生活，也有許多人內心的創傷尚未癒合，祈禱大家能早日恢復發自內心的笑容。」承諾會帶來精彩演出，用音樂做最直接的交流：「我們的音樂很多是第一次聽也能一起跳舞的歌曲，希望能把所有人都拉進來，創造一個快樂的空間。」更許下新年願望：「希望樂團的演出規模越來越大，增加更多可以發揮舞台。我們也累積了新歌想要發行。」

