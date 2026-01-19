唱紅〈因為喜歡你〉 日本創作歌手Yuika宣布二度來台開唱

Yuika將二度來台開唱。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

日本創作歌手Yuika去年初首度來台開唱，門票瞬間完售，展現驚人的海外人氣與話題熱度。相隔一年，她今（19）日宣布再度來台舉辦專場演出，將於5月30、31日登上 Zepp New Taipei 舞台與歌迷見面。門票將於1月19日（一）13:00起，至2026年1月21日（三）13:00止開放登記抽選。

Yuika 2021年於TikTok發表原創歌曲〈因為喜歡你。〉後迅速受到矚目。該曲在「由2萬名十多歲的年輕人來票選、讓人聽了想談戀愛的情歌」排行中奪下堂堂第1名，以直率卻細膩的情感描寫深刻打動同世代聽眾，也成為她人氣急速攀升的重要起點。其後她的作品不僅持續在日本年輕族群間引發共鳴，更成功打入亞洲多國Spotify人氣排行榜，成為跨越語言、超越國界的話題創作之星。

Yuika的音樂始終圍繞著「青春的真實樣貌」展開。她從不刻意美化情感，而是誠實地描寫喜歡一個人時的猶豫不安、患得患失與悸動，讓聽眾在旋律與文字之間重新看見自己的心情。這份貼近生活的創作視角，使她被視為能代表新世代心聲的重要存在，也讓她在短時間內累積大量支持者。

2024年，Yuika正式宣布主流出道，隨著人氣與演唱會規模不斷成長，她也宣布將於2026年9月21日登上東京國際論壇 Hall A，舉辦至今最大規模的個人演唱會，樹立象徵創作生涯的重要里程碑。

