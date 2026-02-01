唱紅《鬼滅之刃》！LiSA來台圓夢 認了「多年心魔」：至今還沒克服

記者林汝珊／台北報導

LiSA來台宣傳。（圖／記者鄭孟晃攝影）

日本「秒殺歌姬」LiSA演唱《鬼滅之刃》主題曲紅遍全球，為宣傳 2026 年台北小巨蛋演唱會，特地來台與粉絲見面。今（1日）日出席記者會，直言能在出道15週年的重要里程碑成功「攻蛋」，心情相當開心，喊話下一個目標就是唱進台北大巨蛋。

LiSA透露，過去在演出前夕，一定會做惡夢，被問到15年來已經克服了嗎？她坦言至今還沒克服。演出前還是會夢見台下沒人，「不過隔天醒來後會趕快回想粉絲熱情表現和應援，並安慰自己說做得到的，實際上演出也看到粉絲滿滿，覺得很安心。」

LiSA將站台北小巨蛋。（圖／記者鄭孟晃攝影）

對於第四度為《鬼滅之刃》獻唱主題曲，LiSA表示《鬼滅之刃》讓她結識了更多不同世代的聽眾，「除了原本就支持我的歌迷，也因為動漫文化，讓更多人認識我、接觸到我。」笑說甚至有小朋友會跟著哼唱歌曲，連長輩也因作品而知道她的名字，感到格外開心。

LiSA四度為《鬼滅之刃》獻唱主題曲。（圖／記者鄭孟晃攝影）

最後LiSA也學習向大家拜早年，「新年快樂、恭喜發財、馬上有票」，開心喊著「YES」，並再用中文喊話：「謝謝，我回來了」，表示很開心即將要實現站上小巨蛋的夢想，也希望大家來見證自己完成夢想瞬間。

