唱衰仔崩潰了！台積電狂飆天價 專家曝「1關鍵」ETF族笑開懷 網嘆後悔

台股今（5）日迎來關鍵時刻，在台積電強勢帶動下，加權指數一口氣衝破3萬點整數關卡，寫下歷史新高。台積電股價開盤後迅速走高，最高來到1,695元創新高，不僅點燃市場多頭氣氛，也讓不少投資人直呼「真的見證歷史」。對此，財經作家阿格力也在臉書粉專發文，形容這波行情是「媽媽樂等級」。

權值王發威 指數飆漲逾700點

台積電今日開盤後買盤湧入，盤中股價迅速走高，最高來到1,695元，刷新歷史天價，市值也一舉突破43兆元。在台積電領軍下，台股加權指數勁揚超過704點，正式站上3萬點大關，多頭氣勢一發不可收拾。

專家發文慶祝 曝ETF布局心法

面對指數「大噴出」，財經作家阿格力也在臉書粉專發文分享喜悅，形容這波行情是「媽媽樂等級」，更直言一路唱衰台積電的人恐怕要崩潰了。他也同步公開自己的投資配置，除了直接持有台積電外，也透過多檔ETF與槓桿型商品分散布局，笑稱這樣的組合可以「享受台灣經濟成長的成果，順便彌補其他烙賽的個股」。

股民嗨翻留言區 錯過低點成最大遺憾

台股強勢衝關，也讓網友留言區瞬間沸騰，不少人感嘆行情來得又快又猛，「真的媽媽樂了！」、「3萬點超扯，幾乎沒什麼壓力」、「開心，0050＋0052賺翻」。

也有投資人回顧過去表示，「去年股災到現在幾乎是無腦布局，真的不太會賠錢，時機點超重要」、「很後悔去年4月股災沒加碼」。甚至有人酸說，「那些一直喊民不聊生的，現在股票更買不起了」。

AI與半導體續旺 資金動能仍強

市場分析指出，台股此波攻上3萬點，與全球AI應用需求持續擴大、半導體產業景氣回溫密切相關。外資對台積電長線競爭力與獲利能力仍具高度信心，也帶動電子權值股與科技型ETF表現亮眼。儘管短線漲幅不小，但在資金動能支撐下，多頭格局仍被市場視為關注焦點。

