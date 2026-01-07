唱衰台積電跌破500！新天價1705元打臉 台大副教授被抓包刪文

財經中心／游舒婷報導

台積電股價昨（6）日股價收在1705元創下新高，且有分析看好今年台積電衝上2000元，在台積電股價衝高之際，就有網友挖出過去台大管院副教授邱宏仁唱衰台積電的貼文，更有人進一步發現，邱宏仁貌似已經刪除該篇貼文。

台大管院副教授邱宏仁在台積電宣布到美國設廠時發文，當時他直批，魏哲家對不起台灣，他分析，台積電的優勢是極高的營運紀律和效率，這個模式到美國後，恐因環境差異喪失優越性，若營運成本無法轉嫁給客戶，毛利率下滑必重創股價，恐探底500元，當時他還說「魏哲家必須下台，向台積電股民、台灣全民道歉！」

如今台積電股價狠狠打臉這段話，2026年才剛開始，台積電股價6日就創下新高，股價衝上1705元新天價，帶動台股衝破3萬大關，狠狠打臉當時邱宏仁一席話，不過近日有網友回去搜尋發現，邱宏仁已經把這篇貼文刪除。

6日創下股價新高後，今（7）日台積電股價走勢轉弱，盤中一度失守1,700元整數關卡，最低觸及1,665元，下跌40元。《Yahoo股市》報導，倫元投顧分析師王春盛分析，台積電漲幅已大，短線應會拉回，建議投資人操作保守，若回到1640元水準再逢低布局，風險較低。

