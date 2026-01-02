唱衰普丁新年演說! 俄退役上將、網紅怒嗆：國家全面崩潰、戰爭一場空

在克里姆林宮高調釋出新年賀詞、試圖營造「國運昌隆」氛圍之際，俄羅斯國內卻接連傳出打臉聲音，從軍事部落客到退休將領，罕見公開「唱衰」總統普丁的演說內容，直指俄羅斯正陷入一場無法掩飾的結構性危機。 圖:翻攝自X帳號@nexta_tv

[Newtalk新聞] 在克里姆林宮高調釋出新年賀詞、試圖營造「國運昌隆」氛圍之際，俄羅斯國內卻接連傳出打臉聲音，從軍事部落客到退休將領，罕見公開「唱衰」總統普丁的演說內容，直指俄羅斯正陷入一場無法掩飾的結構性危機。

普丁在新年致辭中向俄羅斯人民祝賀新年，並宣稱俄國人民正「以自身成就，為國家千年歷史書寫新篇章」，同時高度肯定參與侵略烏克蘭戰爭的軍人，稱他們「承擔了為祖國而戰的責任」。然而，這套熟悉的敘事很快遭到國內輿論反擊。

長期支持強硬路線的知名俄羅斯軍事部落客馬克西姆．卡拉什尼科夫在總結戰爭現況時罕見承認，俄羅斯已陷入「巨大危機」。他直言，國家工業現代化進程已被戰爭徹底拖垮，人口危機持續惡化，俄烏之間的仇恨不斷加深，而在戰場上「看不到任何可行的勝利路徑」，俄軍正陷入進退失據的困境。

長期支持強硬路線的知名俄羅斯軍事部落客馬克西姆．卡拉什尼科夫在總結戰爭現況時罕見承認，俄羅斯已陷入「巨大危機」。 圖:翻攝自X

更具震撼性的批評，來自俄羅斯退役上將、地緣政治學者列昂尼德．伊瓦紹夫。他在完整觀看普丁的新年演說後，對俄國現況做出近乎全面否定的評價。

伊瓦紹夫表示，自己作為教授、將軍與擁有數十年研究經驗的地緣政治學者，「在這場長達數小時的演說中，看不到一位領導人、一位指揮官，更看不到一位人民的捍衛者」，只看到「一個活在童話裡的人」，而現實中的俄羅斯民眾，卻在為每月僅約1.6萬盧布的微薄收入苦苦掙扎。

更具震撼性的批評，來自俄羅斯退役上將、地緣政治學者列昂尼德．伊瓦紹夫。他在完整觀看普丁的新年演說後，對俄國現況做出近乎全面否定的評價。 圖:翻攝自X帳號@WW3finalboss1

他進一步指出，早在所謂「特別軍事行動」開始前，自己就已警告戰爭後果，而過去數年的發展，證實這些判斷「不僅準確，而且極其嚴重」。伊瓦紹夫直言，俄軍在戰術與作戰層面「沒有任何勝利」，在戰略層面更是「全面失敗」。

在內政層面，他更毫不留情地描繪一幅「全面崩壞」的國家圖景：工業部門瓦解、科學體系岌岌可危、教育系統崩盤，物價飛漲使民眾日益貧困，醫療體系在各地被迫削減預算，食品品質持續惡化，充斥棕櫚油等低劣原料，甚至連食品安全指標都「正在變得有毒」。

在人口問題上，伊瓦紹夫更直指這是俄羅斯「唯一在全球範圍內仍居於『領先地位』的項目」人口持續下降。他強調，即便沒有戰爭，男性人口也在快速減少，而戰爭只是在加速這一不可逆的趨勢。

