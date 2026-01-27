唱衰許甫選不上、陳智菡是小丑 486先生：2026是民眾黨消失的一年

許甫（左起）、陳智菡是民眾黨內的夫妻檔，陳延昶看衰白營2026選情。（翻攝自許甫、陳延昶臉書）

許甫請辭民眾黨副祕書長參選台北市松信區議員，太太、民眾黨黨團主任陳智菡，則因陳昭姿留任而無法遞補上立委。電商網紅「486先生」陳延昶今天（27日）唱衰許甫「選上的機會微乎其微」，並形容陳智菡已無法稱作戰狼，而是小丑、政壇小花瓶，稱白營就是沒有中心思想，為了利益結合的地痞政黨，甚至大膽預測：「依我看，2026就是民眾黨消失的一年！」

陳延昶今天在臉書發表「民眾黨為何泡沫化得如此之快？」長文，開頭就評論：「民眾黨就是一個沒有中心思想，純粹阿貓阿狗為了利益結合、唯利主義的地痞政黨，所以崩潰才如此之快！」提到若柯文哲3月被判重刑，加上現任主席黃國昌即將失去立委保護傘，「2026將是民眾黨消失的一年！」

陳延昶指出民眾黨成立6年多，創黨主席柯文哲就身陷多案，若3月被判重刑，將導致民眾黨的士氣直接崩盤；而現任主席黃國昌將在4天後失去立委保護傘，少了舞台聲量會急劇萎縮，至於黃國昌欲參選新北市長，「我認為他主要就是等國民黨來搓湯圓、跟他談條件」，並用「攪屎棍」形容黃，稱黃國昌之後可能面臨許多官司，未必能得到真正的政治盟友，「所以他是機關算盡，自己把自己給做死了」。

至於被稱為「戰狼小姐姐」的陳智菡，陳延昶稱她只是小丑，「經常搞不清楚重點，也沒有人脈」，失去柯文哲之後，轉而跟隨黃國昌，「她也只能看看先生許甫能否選上台北市議員，來撈一個助理當當」；另外他也不看好許甫勝選，稱已經在許甫選區住了50年，擁有深厚人脈掌握地方情資，「最近光聽到許甫，大家就笑了，所以他都還沒選，我就知道他是砲灰啊」。

陳延昶直言，民眾黨經歷政治獻金風波，這次選舉民眾勢必會有顧慮，年底的選舉黨內可能呈現「要母雞沒有母雞，要子彈沒有子彈」的狀況，認為今年是國民黨接收民眾黨殘部的一個最好時機；最後感慨結語：「台灣的民主，我覺得最可惜的就是當年時代力量以及素人問政的柯文哲。」





