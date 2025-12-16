唱進5大歌劇院 女高音娜汀席雅拉將首度訪台演出

（中央社記者趙靜瑜台北16日電）美國女高音娜汀．席雅拉（Nadine Sierra）曾唱進紐約大都會歌劇院、米蘭斯卡拉歌劇院、巴黎歌劇院，以及維也納與柏林國立歌劇院，她將於明年3月首度訪台，與NSO國家交響樂團合作音樂會。

新象藝術總監樊曼儂今天在記者會上分享，如果女高音瑪麗亞．卡拉絲（Maria Callas）之所以好，是因為她的聲音有魔性，「那麼席雅拉的聲音就像天使一樣，值得關注。」

樊曼儂表示，新象曾主辦2000年的「二王一后Super Concert」，當時男高音多明哥、卡列拉斯加上流行音樂天后黛安娜羅絲，是難得的超級演唱會。樊曼儂說，她等了20多年，才又盼到2025年男高音泰特曼來台，驚豔全場，「特別是那些平常不常進入音樂廳的觀眾，我就希望下次再辦聲樂音樂會。」

2009年，年僅21歲的席雅拉，在有「歌劇界奧斯卡」之稱的「美國大都會歌劇院青年聲樂家選拔」中，以威爾第「弄臣」中的詠嘆調「親愛的名字」征服評審，奪得冠軍寶座，刷新該賽創立67年來最年輕獲獎者紀錄。

席雅拉於2010年又在瑪麗蓮．霍恩國際聲樂大賽中脫穎而出，成為賽史最年輕冠軍，拿到紐約卡內基音樂廳獨唱會邀約。2017年起陸續拿到理查．塔克獎以及大都會歌劇院貝芙莉．希爾斯藝術家獎，見證她的才華。

席雅拉於2024年受邀到維也納國立歌劇院演出歌劇「羅密歐與茱麗葉」，以及紐約大都會歌劇院演出歌劇「弄臣」。她也重返巴塞隆納利塞奧大劇院，在指揮家

杜達美（Gustavo Dudamel）引領下演出歌劇「茶花女」。今年上半年她首次在英國皇家歌劇院亮相，演出歌劇「愛情靈藥」，演唱生涯滿檔。

曾在義大利學習聲樂的聲樂家簡麗莉表示，席雅拉從小就被發現擁有歌唱天賦，並在音樂教育中接受良好指導。席雅拉的聲音訓練非常全面，不僅包含聲音技巧，還像運動員般進行體能和肌肉運用的訓練，這使她在演唱中展現出自然與穩定的音質。

「力晶世紀美聲系列－首席女高音娜汀．席雅拉與NSO」將於2026年3月9日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1141216