青峰小巨蛋驚喜合唱理想混蛋〈下雨的夜晚〉 雞丁還沒開場就激動險落淚
【緯來新聞網】人氣夯團理想混蛋成軍8年，11月1日起在台北小巨蛋舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，今（2日）晚續唱第二場演出，雞丁還沒開唱就差點忍不住落淚，他在演唱完〈天真世界的叛徒〉、〈頑強〉、〈離開的一路上〉後，自嘲：「沒想到哭點在一開始。」他表示，捨不得今天就是第二場，光是開場走上舞台時就有很多感觸，感性的說：「幾分鐘的時間想到八年前第一次一起表演的時候，走著走著就走上小巨蛋，聽到歡呼聲時那種感覺很難形容。」演唱會上，理想混蛋更驚喜宣布，明年九周年時將登上高雄巨蛋舞台。
合唱青峰圓了粉絲夢，雞丁台上激動落淚。（圖／何樂音樂提供）
Look說：「沒想到第一次登上小巨蛋就是兩場。」雞丁則說：「見一面不夠還想見第二面！」更許願「下一次就不只是兩場」，喊話台下粉絲：「辦三場你們也會來吧？」歌迷則尖叫回應。接著演唱〈各自的模樣〉、〈請、謝謝、對不起〉、〈我反芻著你留下的寂寞〉等曲後， 青峰驚喜現身合唱〈下雨的夜晚〉 原來〈下雨的夜晚〉是雞丁與另一半晴朗先生的定情曲、當年在北醫校園演唱這首歌讓對方留下深刻印象，會寫下〈不是因為天氣晴朗才愛你〉靈感也是承接著〈下雨的夜晚〉而開出來的緣分。
繼日本追星大成功後這次成就再升級，雞丁直接在自己演唱會現場上，續點青峰合唱〈近未來〉。（圖／何樂音樂提供）
雞丁一唱完歌就哽咽對青峰喊：「謝謝你願意願意來當我們的嘉賓！」太激動讓青峰超不好意思，笑說：「我通常是被吐槽，你這樣我有點不好意思。」雞丁坦承剛才演唱時破音兩次，青峰安慰他：「根據我唱了21年的經驗，只要能聽到你唱歌可以跟你分享音樂，他們（歌迷）就很開心了。」還笑說：「沒事，我也在小巨蛋破過音。」
把青峰當偶像的雞丁說：「請到你真的是夢想實現，我從小巨蛋追（蘇打綠）到東京武道館，還成功點到歌。」青峰笑說：「所以我不忍心拒絕你（當嘉賓）。」玩笑歸玩笑，其實青峰非常貼心，直到彩排時都還傳訊息鼓勵雞丁說：「要享受舞台！」讓雞丁銘記在心。雞丁回憶，念書時考試引用蘇打綠歌曲〈近未來〉中的歌詞「生命必須有裂縫，陽光才照的進來」，因此作文拿了滿級分，因此該曲對雞丁特別有意義，青峰也大方答應再合唱一曲。
理想混蛋4人更直接走到搖滾特區還原當年的社團辦公室、練團室場景，回到那個最初音樂啟蒙的時光。（圖／何樂音樂提供）
直到青峰下台後，雞丁立刻倒坐在地開心喊：「我真的很幸福！能站上小巨蛋已經實現夢想了，還可以合作這些喜歡的歌手，謝謝你們（歌迷）陪著我們。」他說：「沒想過有一天可以跟青峰合唱，謝謝他跟我們聊了很多，還分享登小巨蛋前的心情上的準備，很感謝。」團員們也終於放下緊張、興奮的情緒，繼續高歌。
