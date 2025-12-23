唱一半被亂入！王ADEN臭臉被罵翻 吳宗憲5年前離奇事件被網讚「臨危不亂」

吳宗憲5年前在台中跨年演唱會被機車男騎士亂入，引發熱議。（翻攝自YouTube 三立電視 SET TV）

曾入圍金曲獎最佳新人的創作男歌手王ADEN近日到某高中校園演出，演唱期間有女學生被老師拱上台一起熱舞，但他因為不滿演出被打斷，索性直接放下麥克風，臭臉蹲在一旁，場面相當尷尬。儘管他事後拍影片稱已經和女同學和解，但仍遭批他情緒管理太差、EQ很低。有網友就翻出5年前吳宗憲在跨年場合被亂入的例子，直指這才是臨危不亂。

王ADEN怎麼了？ 一個臭臉害跨年演唱都泡湯

王ADEN最近在自己的社群分享一段影片，他在某場校園演出期間被一名突然上台的女同學打斷演唱，女學生似乎是被老師拱上台，很興奮想和自己的偶像一起熱舞，不過王ADEN坦言，他的情緒被女同學影響到了，當場臉垮下來、暫停演唱，蹲在舞台邊讓女同學自己一個人跳舞。

這時台下同學才發現氣氛不對，場面瞬間尷尬了起來。王ADEN拍片表示，他承認自己不應該直接在台上作出這個反應，也拍片把原本沒跳的舞補給同學，還放出女同學私訊道歉的對話內容，希望大家不要攻擊她。然而只是這樣的作法仍引發爭議，眾人痛批他情緒管理差，認為女同學雖然有錯，但他當場給對方難堪也傷害了粉絲。「甩態」爭議持續延燒，王ADEN原本要出席的台北101跨年演出也遭台北市觀傳局取消。

王ADEN不滿女同學亂入，直接蹲在一旁擺臭臉，讓場面相當尷尬。（翻攝自Threads @adenwang_）

吳宗憲跨年被機車亂入！ 超淡定連觀眾都沒發現

王ADEN的社群發文引發許多網友湧入留言砲轟，其中有人提到：「這時得讓大家知道憲哥臨危不亂」「這波吳宗憲贏 他的臨場反應比較好笑」，並貼出吳宗憲參加台中2020跨年晚會演出時，被機車騎士亂入舞台的淡定反應。

回顧整起事件，吳宗憲2019年12月31日晚間來到台中麗寶樂園的跨年活動，擔任跨年倒數後的首位演唱嘉賓。當他演唱到經典歌曲〈笨小孩〉時，舞台後方突然有一名陌生男子頭戴安全帽、騎著機車，一路騎到舞台最前方，停在吳宗憲身旁。

吳宗憲唱到一半突然被亂入，還開玩笑說對方是來送外賣的嗎。（翻攝自YouTube 三立電視 SET TV）

面對突然其來的不速之客，吳宗憲反應超級冷靜，先是看了看機車男在幹嘛，開玩笑說「是送外賣的啊？」而機車男沒有回應，只是自顧自地停下車，然後把外套脫下掛在車上，就這樣呆呆站在一旁，吳宗憲則繼續分送禮物給台下觀眾並照常演唱，處變不驚到讓所有觀眾都誤以為這是演唱的橋段之一！

鹿希派出馬護駕老爸！ 機車男亂闖舞台原因曝光

隨後吳宗憲的兒子鹿希派突然衝出來陪爸爸把歌唱完、現場進廣告，工作人員才立刻衝上前把機車趕下台。事後吳宗憲表示，他原本也以為是安排好的哏，但都沒有哏出來才發現有異。他說自己有邊唱邊觀察男子的動作，認為他應該沒有什麼問題，猜對方應該只是喜歡他的歌迷，沒有攻擊性。

鹿希派見狀立刻衝上舞台陪在爸爸吳宗憲旁邊。（翻攝自YouTube 三立電視 SET TV）

負責該場活動的三立電視台則說明，該名機車騎士是一名科大學生，突然騎車衝進管制區跑上舞台，有警衛想攔阻也因此受了傷。由於當時正在直播跨年晚會，舞台旁緊急動員多名男性工作人員待命，但也怕會激怒情緒不穩的粉絲，幸好吳宗憲臨危不亂才順利化解；這名男大生被請下台後立刻被警方制伏帶回，被問到為什麼要這樣做？男大生竟說只是因為「耍帥」，在朋友起鬨之下就上去了，事後家長和校方也對吳宗憲和台中市府致歉。

近日台北發生隨機砍人事件，讓民眾人心惶惶，這段影片被翻出也讓人擔心：「覺得可怕，那如果脫下外套拿兇器怎辦」「這段真的超荒謬，每一次看都覺得憲哥臨危不亂超強，好險人也沒事！」「到底怎麼騎上去的？弄半天都沒有工作人員出現，超扯」。

