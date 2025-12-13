《唱 我們的歌》6主角共譜90年代愛情史詩！畢書盡、戴愛玲深情對唱

身經百戰的戴愛玲為此次演出勤做功課，自曝還特別跑去KTV練歌。（圖／北流提供）





以致敬90年代華語經典歌為主題的「2025《唱 我們的歌》⾦曲再現 演唱會」，把北流表演廳變成千人大型「音樂電影院」，一口氣號召金智娟、戴愛玲、Bii畢書盡、黃偉晉、PoLin柏霖、U:NUS六組樂壇跨世代人氣歌手「領銜主演」為「愛」獻聲，於昨（12）日重磅獻映2025壓軸音樂愛情故事「原來我們現在還愛著」！六組「主角」把精湛歌喉化為動人演技，以獨唱及兩兩限定合作共演方式全新演繹22首膾炙人口金曲，透過「愛的邂逅」、「愛的浪漫」、「為愛糾結」、「為愛付出」、「分手祝福」、「愛的領悟」六大章節巧妙串聯，詮釋出愛情六個階段情感，搭配仿造「老三台大樂隊」形式架設三層階梯式的復古樂池大舞台及佐以電子合成器樂器編制，營造兼具復古及前衛的音樂風格及視覺呈現，讓總長超過120分鐘的精采節目宛如一齣歌頌90年代經典的愛情大片，在娓娓道出愛情在不同階段的悸動、甜蜜與心碎的同時，更引領歌迷重溫陪伴無數人成長的經典金曲感動時光！

「2025《唱 我們的歌》⾦曲再現 演唱會」曲目藏多重彩蛋驚喜，不僅整場歌單由六組歌手分別從上百首1980、1990年代金曲親自挑選，替經典增添不同風格樣貌，還因「巧選同一首歌」從中「配對」選出想合作的對象，以各自「打散重組」方式衍生出五組「一晚限定」的合唱舞台，在翻玩經典迸出新滋味的同時，更打造1980-1990年代金曲最強共演宇宙，一舉促成跨世代合作佳話！其中資深唱將金智娟首次與新生代男團U:NUS合唱自己在當年紅遍大街小巷的洗髮精廣告曲〈開心女孩〉，跨世代的聲線碰撞出全新青春能量；鐵肺女王戴愛玲則與Bii畢書盡合作經典對唱K歌〈志明與春嬌〉，完美化學反應成為當晚最驚喜的夢幻共演！至於歌藝精湛的PoLin柏霖則展現「合唱變色龍」的百搭功力，不但與戴愛玲、Bii畢書盡、U:NUS分別合唱林子祥和葉蒨文的〈選擇〉、張震嶽〈思念是一種病〉及王傑的〈一場遊戲一場夢〉，堪稱本場演唱會的最佳合唱MVP！

在演唱會上一口氣獻出三組限定共演舞台的PoLin柏霖可說身負重任，對於此次重新詮釋90年代金曲演唱舞台極為重視的他，特別飛到英國一個月閉關「磨練心性」，坦言唱歌與心境有關聯的他透露：「藉著這段閉關時間重新整理自己的人生節奏和心態，包括調整生活步調、每天做身體訓練，回到自己的呼吸與能量，讓身體變得更流動，情緒也更順暢，想讓自己回到一個更乾淨、更純粹的狀態，希望用最『純粹』的狀態去唱90年代的歌，詮釋出歌曲真實的情感。」提及首次與戴愛玲、Bii畢書盡、U:NUS對唱，PoLin柏霖坦言既興奮又緊張，他表示：「我希望用比較誠懇但不激昂的方式詮釋，希望唱出舒服慵懶又自在的感覺。」至於會跟U:NUS合唱〈一場遊戲一場夢〉，其實是因為我弟弟很愛哼王傑的這首歌，讓我愛屋及烏也對這首歌很有情感連結，加上曾看過U:NUS的現場表演，充分感受到他們的舞台張力，所以非常期待跟U:NUS合作！」至於曾幫戴愛玲新專輯寫歌的PoLin柏霖更期望兩人能在舞台上爽快尬聲，唱出〈選擇〉那種既糾結又義無反顧的真實心境。

金智娟重現自身不敗經典〈飄洋過海來看你〉掀回憶殺，加碼全新演繹齊豫歌曲〈你是我所有的回憶〉成出道44年最大挑戰！此次金智娟應演唱會製作人邀約共襄盛舉，身為六組歌手中歌齡最「長」的歌手，金智娟開場就展現前輩提攜風範，特別與年紀最輕的U:NUS攜手合作當年自己紅遍大街小巷的洗髮精廣告曲〈開心女孩〉，儘管彼此出道相隔快十年，金智娟以「姐姐」身分帶領這幾位弟弟唱跳，迸出跨世代的青春能量，更笑說：「自己唱開心女孩時就差不多是現在U:NUS的年紀，感謝這幾位大男孩，讓我透過這次合作一秒回到當時的青春年華！」對U:NUS讚譽有加的她更表示：「四位大男孩對於表演事業都很有規劃，相信很快鴻圖大展！」此外，金智娟更趁著出席這場致敬90年代經典演唱會，選了齊豫高難度的金曲〈你是我所有的回憶〉，更透露自己因為擔心第一次唱會緊張，特別在家一直反覆練習，「喜歡唱和適合唱是不同的，很幸運可以選到又喜歡又覺得適合自己的歌，所以特別勤奮練唱！」而尾末她更演唱了感動無數人〈飄洋過海來看你〉，身為原唱的她一開口就感動全場，以原汁原味溫潤歌聲瞬間帶領歌迷一秒重返90年代，也成了演唱會當晚「唯一」一位唱自己歌曲的歌手，可說別具意義，更成了對自己歌唱生涯的最佳回顧！

至於年紀最小的U:NUS面對首次挑戰詮釋90年代經典歌及前輩金智娟合唱，以「初生之犢不畏虎」的氣勢展現穩健台風，為現場帶來青春無敵的能量；提及與金智娟首度合作，隊長高胥崴表示：「非常開心跟感到榮幸！從小聽娃娃姐的歌長大，看到本人覺得無比親切，而且合作過程中，姐總是隨時隨地微笑著，跟她相處會不自覺有著開心愉悅的心情！未來也很希望有機會和她合唱〈大雨〉。」自認是「老靈魂」的U:NUS坦承特別愛聽90年代經典歌，像高有翔、吳昱廷都愛伍佰&China Blue的歌曲，高胥崴則特別愛聽王傑的經典，而蔡承祐則坦言失戀時會聽黃品源〈你怎麼捨得我難過〉，「很貼近當時失戀時的難過心境感受！」而除了合唱之外，U:NUS還在演唱會獻唱任賢齊的〈對⾯的女孩看過來〉及林志穎的〈不是每個戀曲都有美好回憶〉，可說成了全場最青春爆棚的「回憶領航員」，重現經典動感時刻！為此U:NUS特別勤奮練唱練舞，「我們不僅做了唱歌課的練習，也有特別編舞希望歌曲更有律動感，在致敬這些經典歌的同時，也能保有U:NUS的風格！」

除了金智娟與U:NUS這對前輩與後輩跨世代合作，身為本次演唱會男女對唱限定組合的「女生擔當」，身經百戰的戴愛玲仍勤做功課，不僅反覆聆聽自己挑的曲目重溫90年代歌曲外，更特別跑去KTV「練歌」！面對百首經典一字排開挑出自己想唱的歌，戴愛玲坦言陷入「選歌困難」，她表示：「90年代經典歌真的太難選擇了，我特意選擇男歌手的歌曲，羅大佑老師的〈愛人同志〉、五月天的〈志明與春嬌〉，覺得挑戰男生的歌蠻有挑戰性、很有個性與態度！」儘管都是選男生歌曲展現鐵肺功力，戴愛玲特別透露這次選歌時有一首讓她「遺珠之憾」的作品——李玟的〈往日情〉，原來這首歌對她意義非凡，是學生時期舅舅親自帶她參加校外歌唱比賽時選唱的曲目，「舅舅幫我化妝打扮，穿了一件大露背的黑色禮服，燙了捲髮、大紅唇，印象中還拿了好成績。」她更感性地補充：「那時舅舅還叫我小CoCo！」回憶湧上心頭，也成為她心中最難忘的90年代記憶之一。提及與Bii畢書盡、PoLin柏霖首次合作，戴愛玲老神在在表示：「兩位都是聲音很有特色的實力派歌手，很期待跟他們在舞台上擦出對唱火花，相當期待！」



與戴愛玲合唱〈志明與春嬌〉的Bii畢書盡以溫柔嗓音與鐵肺女王尬嗓，兩人聲線的反差萌意外爆出細膩又深情的共鳴，更擦出令人驚喜的化學火花！而這首 〈志明與春嬌〉則對Bii畢書盡來說可說別具意義，「這首歌是我第一次上小巨蛋同時也是第一次唱的台語的歌曲，所以對我來說意義很特別。能在這次演唱會再次唱到它，就像把那份感動重新帶回來分享給大家。」除了合唱曲目展現十足情感張力外，Bii畢書盡更選了張震嶽〈愛我別走〉及張雨生的〈大海〉來翻唱，把這次致敬90年代經典的舞台，視為自己出道15年的一次「回望起點」，他透露：「90年代很多歌都刻在每個人成長記憶裡，我特別選了自己唱起來有感覺、大家聽起來也會有共鳴的歌，在致敬前輩同時，也是送給15年來支持他的歌迷，希望用屬於自己的聲音，把那份曾經的感動，再一次唱進大家心中。」

而身為這次「2025《唱 我們的歌》⾦曲再現」系列北高兩場講唱會的演唱人，黃偉晉在開唱前可說全力備戰，他特別挑選自己「從國中唱到大學」一路陪伴成長的金曲，包括楊乃文〈祝我幸福〉、陶晶瑩〈離開我〉、莫文蔚〈陰天〉、吳奇隆〈祝你一路順風〉；他透露自己當拿到備選歌單時幾乎不必思考，腦海就立刻浮出這些陪伴自己度過戲劇、愛過的歌手與人生階段的音樂，其中，〈陰天〉是他多年來「藏在心底、不敢碰」的遺珠，曾因星光大道時自覺功力不足不敢唱，出道後也始終猶豫市場是否買單，如今終於覺得「心智年齡足夠承受」，才能真正駕馭這首充滿成熟女子心事的名曲；〈祝我幸福〉則是他聽廣播瞬間愛上的作品，旋律與故事都讓他著迷，「它像兩面鏡，在不同狀態會有不同解讀。」至於〈祝你一路順風〉更是他的「童年開關」，不但源自港劇記憶，更是他國小畢業典禮的畢業歌，「前奏一下，我兒時跟同學邊唱邊哭的畫面都回來了！」提及這次舞台上的「大魔王」，偉晉毫不猶豫點名〈祝你一路順風〉，原曲音域比他習慣的範圍更高，「只要一不專心，可能直接車禍現場！」而在敘事詮釋上，黃偉晉坦言〈陰天〉最不好駕馭，「這首歌像一段成熟女子的內心獨白，需要足夠的情感歷練與對愛情的理解才能唱進靈魂。」也因此為了準備這次演出，他除了反覆練唱，更自招最大功課就是「要專心」，得讓自己完全沉浸、心無旁鶩，才能真正走進歌曲的世界。

值得一提的是，金智娟、戴愛玲、Bii畢書盡、黃偉晉、PoLin柏霖、U:NUS六組樂壇跨世代人氣歌手為致敬90年代華語金曲「火力全開」，平均每組獻唱四首歌以上，打破唱片公司界線，以共同接力及共演方式攜手展現為華語樂壇傳承付出的精神！。當晚，90年代的金曲在最新世代的聲音中重新被點亮，從開場經典〈張三的歌〉在萬人大合唱中引爆全場熱度，最後以耳熟能詳的〈愛的代價〉為整場演唱會的「原來我們現在還愛著」主題做畫龍點睛的結尾，讓90年代寫在音符裡的故事與情感，繼續在不同世代間傳唱下去。



